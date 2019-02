Mann aus Umgebung Rosenheim vermisst - in blutverschmiertem Unterhemd unterwegs

Ein 32-Jähriger wird seit Dienstag im Raum Rosenheim vermisst. Der Mann trug bei seinem Verschwinden nur ein Unterhemd. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vermisst wird seit dem 19. Februar gegen 0.10 Uhr der 32-jährige Jonas Heimerl aus Stephanskirchen. Laut einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Rosenheim wurde er zuletzt in der Innenstadt von Rosenheim gesehen. Dort war er kurz zu Besuch bei einem Freund und ging dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Weiter hatte er zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine Verletzung am Kopf.

Rosenheim/Bayern: Profil des Vermissten

Jonas Heimerl wird wie folgt beschrieben: etwa 185 Zentimeter groß; hellbraune, kurze Haare; hagere Statur Bekleidung: Unterhemd (blutverschmiert) barfuß oder mit beigen Turnschuhen unterwegs.

Wer hat den Vermissten gesehen oder mit ihm Kontakt gehabt? Hinweise bitte an die Polizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle.

MM/tz