Sie wurde in ganz Europa gesucht: Polizei entdeckt Ausreißerin (15) in Rosenheim

Nach Monaten der Suche wurde nun eine Jugendliche aus Tirol gefunden. Sie war nicht alleine unterwegs.

Rosenheim - Eine 15-jährige Ausreißerin haben Polizisten bei Grenzkontrollen in einem Zug nach Rosenheim entdeckt. Das Mädchen aus Tirol war nach Angaben ihres Vaters bereits vor Monaten durchgebrannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie war in Begleitung ihres 16-jährigen deutschen Freundes unterwegs.

Als die Polizisten am Mittwoch die Ausweispapiere der Jugendlichen überprüften, stellten sie fest, dass die 15-Jährige in ganz Europa gesucht wurde. Das Mädchen wurde von Jugendamt in Obhut genommen.

In Oberammergau und Umgebung werden noch immer drei Männer vermisst - bislang gibt es keine einzige Spur.

