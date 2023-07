„Stockl“-Star ungeschminkt im Italien-Urlaub: Foto verzückt Rosenheim-Cops-Fans

Von: Armin T. Linder

Teilen

Auch eine Rosenheim-Cops-Legende braucht mal Pause! Stockl-Star Marisa Burger postete ein Foto, das offenbar aus einem Italien-Urlaub stammt. Und zeigt sich ungeschminkt.

München - „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“: Diese Devise gilt fürs Schauspiel-Ensemble der ZDF-Reihe „Rosenheim-Cops“. Denn in und um Rosenheim ist es nun wirklich traumhaft, das gilt nicht nur für den Hof, auf dem Marie Hofer (Karin Thaler) lebt. Doch auch ein Serien-Star braucht mal richtige Ferien. Erst recht eine Legende wie Marisa Burger, die als Miriam Stockl in jeder Folge zu sehen ist und zu den größten Fan-Lieblingen zählt. Um ihr eine Pause zu ermöglichen, haben die Macher einst sogar tief in die Trickkiste gegriffen.

Marisa Burger ist natürlich auch in der neuen Staffel mit dabei. © Markus Sapper/dpa

Rosenheim-Cops-Star Marisa Burger grüßt aus Italien-Urlaub - ungeschminkt!

Kürzlich zog es Marisa Burger nun offenbar in eines der Lieblingsländer der Deutschen: Italien! Sie postete bei Instagram ein absolutes Blickfang-Foto. Denn aus der Serie in der Rolle der Stockl und auch von privaten Fotos kennt man Burger eigentlich nur top gestylt und in tollen Outfits. Auf dem Insta-Foto hingegen scheint sie von der Sonnenliege zu grüßen - ohne ein Milligram Schminke! „Ich sage #tiefenentspannt #litalia“, schreibt sie dazu. Und auch wenn die Hashtags das nur andeuten, aber nicht ganz klar machen, dürfte sie sich bei dem Foto in Italien aufgehalten haben.

Weit über 100 Kommentare und rund 3.000 Likes (darunter auch u.a. Ex-Kollegin Sina Wilke) sammelte der Beitrag in den ersten etwa zwei Wochen. „Auch ungeschminkt eine schöne Frau“, heißt es da. Ein anderer beklagt die vielen Filter bei anderen Instagram-Fotos und findet dieses daher „sehr sympathisch“. Ein weiterer Fan musste zweimal hinschauen: „Ich hätte Dich hier nicht erkannt, so hübsch ohne Schminke und ‚BiBaBo‘“, schwärmt er. Andere wünschen einen schönen Urlaub: „Das hast Du Dir ja wohl auch verdient“, heißt es. Auch wenn die Zeit der Entspannung schon wieder vorbei sein dürfte, inzwischen laufen bereits wieder Dreharbeiten für die ZDF-Serie.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Rosenheim-Cops-Star Marisa Burger wurde unlängst 50 und veröffentlicht bald Buch

Es sind momentan bewegte Tage für Marisa Burger: Die Dreharbeiten der neuen „Rosenheim-Cops“-Staffel sind im Gange. Sie feierte am 10. Juli ihren 50. Geburtstag. Und: Burger veröffentlicht ein Buch! „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war“ erscheint am 17. Oktober. Es ist kein Roman, sondern ihrem eigenen Leben gewidmet und dem, was sie daraus gelernt hat. „Vom Mut, eigene Wege zu gehen“ lautet der Untertitel. Dazu gehört auch, mal richtig abzuschalten. Das tiefenentspannte Foto aus Italien war insofern genau richtig. Wussten Sie, dass Stockl und Michi Mohr fast mal ein Paar geworden wären? (lin)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.