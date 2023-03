„Das ist nicht mehr Rosenheim-Cops“: Fans ärgert plötzlicher Ausstieg zweier Lieblinge

Von: Armin T. Linder

Teilen

Zwei Lieblinge steigen wohl zur kommenden Staffel aus dem ZDF-Schlager „Rosenheim-Cops“ aus. Das sorgt nicht bei allen Fans für Jubelstürme.

München – Viele Fans der ZDF-„Rosenheim-Cops“ sind wohl das, was man „Gewohnheitstiere“ nennt. Schließlich lebt die Serie von liebgewonnenen Traditionen und Running Gags. Mehrere Stars sind seit der ersten Staffel dabei und damit mehr als 20 Jahre lang: Marisa Burger als Sekretätin Miriam Stockl, Karin Thaler als Bauernhofbesitzerin Marie Hofer und natürlich Max Müller als allseits eifriger Polizeihauptmeister Michi Mohr.

Rosenheim-Cops: 23. Staffel der ZDF-Serie ohne Ela Atay und Sophie Melbinger

So viele Staffeln haben zwei andere Schauspielerinnen noch nicht auf dem Buckel, sie sind noch recht frisch an Bord – und verlassen die „Rosenheim-Cops“-Truppe auch schon wieder: Sevda Polat als Gerichtsmedizinerin Ela Atay wird in der 23. Staffel, deren Dreharbeiten Mitte März begonnen haben, nicht mehr dabei sein, sie taucht zumindest nicht mehr in der offiziellen Pressemitteilung auf. Gleiches gilt für Sophie Melbinger als Emittlerin Birte Andresen. Ein abruptes Aus, schließlich waren Polat und Melbinger nur zwei Staffeln lang dabei und hatten auch vorab nichts bekannt gegeben, dass die „Rosenheim-Cops“-Geschichte für sie endet. Für beide ist schon Ersatz gefunden, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorging – die Darstellerinnen und ihre Rollen stehen schon fest.

Rosenheim-Cops: Fans beklagen viele Wechsel – und Abschied von Sevda Polat

Auch wenn Polat und Melbinger nicht lange dabei waren: Sie haben in der kurzen Zeit viele Sympathien gesammelt. Das geht aus Reaktionen in den sozialen Medien hervor. Die meisten Fans freuen sich einfach nur auf die neue Staffel. Doch es mischen sich auch Misstöne rein. Über den Wechsel in der Gerichtsmedizin schreiben Nutzerinnen und Nutzer: „Ich wundere mich auch über die Neubesetzung!“, „Schon wieder eine Neue“, „Die wievielte Rechtsmedizinerin ist das jetzt?“, „Mein Gott, wie auf dem Bahnhof, immer Neue“ und „Schade, Frau Atay war mir sehr sympathisch.“

Sevda Polat (l.) wird als Ela Atay in der nächsten Staffel nicht mehr mit dabei sein. Ursula Maria Burkhart (v.l.), Sarah Thonig und Dieter Fischer schon. © Saskia Pavek/ZDF

„Das ist nicht mehr Rosenheim-Cops“: Kritik an Umbesetzung

Ebenso heißt es: „Verstehe ich überhaupt nicht, sie war wirklich sehr nett und sympathisch. Der dauernde Wechsel tut der Serie nicht gut.“ Einer wird noch drastischer: „Hey, was passiert hier? Ja klar, alle Sympathischen weg!! Das ist nicht mehr Rosenheim-Cops.“

Andere hingegen sind gespannt auf das, was da kommt und/oder vermissen die aussteigenden Stars nicht allzu sehr. „Kann doch nur besser werden“ und „Freue mich auf die neue Kommissarin“, schreiben Fans. Oder: „Also die ‚Neubesetzungen‘ aus der letzten Staffel fand ich schon irgendwie fade und langweilig . . . da freu ich mich doch auf etwas ‚Neues‘ mit vllt. etwas mehr Pfiff und Persönlichkeit.“ Und eine Stammguckerin schreibt: „Hauptsache Michi, Stockl, Stadler und die Repzeptionistinnen sind dabei. Herr Hansen und Herr Achtziger natürlich auch. Herrn Hofer werde ich trotzdem nie vergessen. Das Schlitzohr, den Bürgermeister aus Ganting Herr Schretzmayer, klar auch.“

Rosenheim-Cops: 23. Staffel wird bis November gedreht

Die Hintergründe für die beiden Personalwechsel blieben zunächst unklar – in ähnlichen Fällen wollten sich Schauspielerinnen oder Schauspieler neu orientieren, das könnte auch bei Melbinger und Polat ein denkbares Szenario sein. Die Folge „Schretzmayer is back“ am Dienstag, 28.3. schließt die 22. Staffel im ZDF ab. Bei all der vereinzelten Kritik an den Umbesetzungen: Zig Fans äußern derzeit auch einfach in den Sozialen Medien ihre Vorfreude auf alles, was da kommen mag. Die 26 Episoden Nachschub der 23. Staffel sollen bis November 2023 im Kasten sein – wann die Ausstrahlung beginnt, ist noch unklar. Wussten Sie, dass sich bei einem „Rosenheim-Cops“-Star ein One-Night-Stand zur großen Liebe entwickelte? (lin)