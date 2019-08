Zollfahnder öffnen Box - der Inhalt bringt selbst Schlangen-Experten ins Schwitzen

In Rosenheim sind Zollfahndern elf Riesenschlangen ins Netz gegangen. Ein bereits bekannter Besitzer aus der Schweiz wollte die Reptilien offenbar verstecken.

München - Elf Riesenschlangen gingen Zollfahndern im Raum Rosenheim ins Netz. Die seltenen Reptilien waren in einem Kleintransporter aufbewahrt – waren weder tierschutzkonform verpackt noch konnten artenschutzrechtliche Dokumente vorgelegt werden.

Eine Boa war sogar aus einer Styroporbox ausgebüxt und schlängelte sich durch den Wagen. Sie hatte sich dann im Laufe der Fahrt im Rahmen der Beifahrerkabine versteckt.

Ein Fall für die Experten der Münchner Auffangstation für Reptilien. „Erst nachdem wir fast komplett die Verkleidung des Busses abmontiert hatten, konnten wir mithilfe einer Endoskopkamera die Schlange aus ihrem Versteck holen“, sagt Thomas Türbl von der Auffangstation.

Rosenheim: Elf Riesenschlangen gehen Zollfahndern ins Netz

Viel Geduld und einige Tricks der Tierhelfer seien nötig gewesen: „Wir mussten die Schlange kitzeln und ärgern, damit sie sich in dem Hohlraum bewegt,“ erklärt Türbl. Schließlich könne man das Kriechtier nicht einfach mit Gewalt herausziehen. Zu groß sei die Verletzungsgefahr.

Besitzer der Schlangen (darunter befanden sich auch Königspythons) ist ein Reptilienhalter in der Schweiz. Der Mann hat bereits Ärger mit den hiesigen Behörden. Mehrfach wurde er schon wegen schlechter Tierhaltung verwarnt.

Rosenheim: Königspythons, Abgottschlangen, Madagaskarboas, Tiger- und Netzpythons suchen neue Halter

Vermutlich fürchtete der Schweizer, dass ihm die Riesenschlangen abgenommen werden könnten – und suchte deshalb eine Unterkunft für die Tiere in Deutschland. Nun befinden sie sich in der Auffangstation für Reptilien in der Schwabinger Kaulbachstraße – zusammen mit 200 weiteren Riesenschlangen.

Vor allem Königspythons, Abgottschlangen, Madagaskarboas, Tiger- und Netzpythons suchen dringend neue und vor allem fachkundige Halter. Wer ein Tier aufnehmen möchte, kann sich auf der Seite www.reptilienauffangstation.de informieren.

