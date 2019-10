Erdbeben in Tirol erschüttert auch Bayern - Auswirkungen deutlich spürbar

In der Nacht auf Mittwoch gab es im Raum Kufstein (Tirol) ein Erdbeben der Stärke 3,9. Die Auswirkungen waren auch im Landkreis Rosenheim deutlich zu spüren.

Rosenheim - Ein nächtliches Erdbeben in Österreich ist auch in Grenznähe in Bayern zu spüren gewesen. Vereinzelt hätten Menschen im Landkreis Rosenheim angegeben, Druckwellen verspürt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Auch ein Knall sei gemeldet worden. Wie die Bewohner der Gemeinde Kiefersfelden den Vorfall erlebten, berichtet rosenheim24.de*.

Rosenheim: Erdbeben in Tirol hat Auswirkungen nach Bayern

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Auch Sachschäden waren zunächst keine bekannt. Nach Angaben der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ereignete sich das Beben um 1.35 Uhr südöstlich von Kufstein in Tirol und hatte eine Stärke von 3,9.

Erdbeben in Rosenheim spürbar: Auswirkungen aus Tirol bis nach Bayern

Die Bevölkerung habe das Beben in einem Umkreis von etwa 35 Kilometern verspürt, so die Zentralanstalt. Im Bereich des Epizentrums sei die Erschütterung „teilweise stark wahrgenommen“ worden. Strukturelle Gebäudeschäden seien nicht zu erwarten. Auch im Landkreis Rosenheim nahmen Anwohner wahr, wie ihre Häuser wackelten. Eine betroffene Redakteurin von ovb-online.de* berichtet, wie sich ihr „Bett spürbar mehrere Sekunden“ lang bewegte.

Bei einem Erbeben der Stärke 3,9 handelt es sich laut der Richterskala um ein sehr leichtes Beben. Erst ab Stufe fünf muss mit Schäden gerechnet werden, wie das Deutsche Geoforschungszentrum mitteilt.

Im Juli hatte ein Erdbeben Garmisch-Partenkirchen aufgeschreckt: Kurz nach 13 Uhr wackelt die Erde, die Bevölkerung ist beunruhigt. Ein Experte gibt Auskunft, doch vieles ist noch unklar.

