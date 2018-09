Junger Herbstfest-Besucher drischt mit Krücke auf Kontrahent ein

Auf eine friedliche Wiesn, heißt es alljährlich auch in Rosenheim. Nach einigen Mass hält sich aber nicht jeder daran.

Rosenheim - Um 23 Uhr endet der Betrieb in den Festzelten auf dem Rosenheimer Herbstfest. Wer dann noch nicht genug hat - oder eigentlich schon, es aber nicht mehr merkt - feiert in den Gaststätten und Clubs im näheren Umkreis weiter.

So begegneten sich am frühen Donnerstagmorgen zwei Nachtschwärmer vor einem Imbiss in der Nähe des Festgeländes. Die zwei 22- und 26-Jährigen gerieten in Streit. Wie die Polizei mitteilt, waren „eindeutige Anzeichen von vorangegangenem Alkoholkonsum“ erkennbar.

Letztlich kam es zu einer Rauferei, wobei einer der beiden durch eine Verletzung am Bein gehandicapt war. Er hatte eine Krücke dabei. Trotz seiner Alkoholisierung kam er aber auf die Idee, die Krücke zweckentfremdet als Angriffswerkzeug einzusetzen. Die Polizisten griffen rechtzeitig ein, so dass keine weiteren medizinischen Hilfsmittel zur Behandlung der Streithähne nötig waren.

