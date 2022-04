Über Monate vergiftet: Frau aus Oberbayern soll ihren Vater getötet haben – um das Erbe einzustreichen

Von: Johannes Welte

Verhaftet auf Mallorca: Die 63-Jährige wurde am Freitag in Handschellen abgeführt. © miquel a. canellas

Aus Geldgier soll eine Frau aus dem Kreis Rosenheim ihren Vater vergiftet haben. Sie wurde jetzt auf Mallorca festgenommen, wohin sie sich mit dem Erbe abgesetzt hat.

Kiefersfelden – Eine 63-Jährige aus Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) soll vergangenes Jahr über Monate hinweg ihren Vater vergiftet haben. Sie wurde nun auf Mallorca verhaftet. Dorthin war sie mit ihrer Tochter gezogen.

Frau aus dem Kreis Rosenheim soll über Monate hinweg ihren Vater vergiftet haben

Am Dienstag berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd von der spektakulären Festnahme in der Hauptstadt Palma: Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte die 63-Jährige per internationalen Haftbefehl gesucht. Ihrem Vater sollen über einen längeren Zeitraum hinweg Stoffe verabreicht worden sein, die zu seinem Tod führten. Laut dem mallorqinischen Online-Magazin Ultima Hora handelte es sich um Benzodiazepine, die als Schlaf- oder Beruhigungsmittel verwendet werden, und um Opiate. Auch der Bruder der Verhafteten soll mitgeholfen haben.

Die dadurch entstandene Sepsis habe zu einer Notaufnahme in der Klinik geführt. Wenige Tage später starb der 89-Jährige. Silvia B. erhielt laut Ultima Hora einen Erbschaftsvorschuss von 112.875 Euro und zog Ende November mit ihrer Tochter nach Mallorca. Außerdem soll Geld aus einer Lebensversicherung ausbezahlt worden sein. Spanische Ermittler schließen eine „Tötung aus niederen Motiven“ nicht aus.

63-jährige Verdächtige sitzt auf Mallorca in Untersuchungshaft

Bei der Kripo Rosenheim ermittelten zehn Beamte der „Ermittlungsgruppe Erbe“ in dem Fall. Bei der Verhaftung waren ein Staatsanwalt und mehrere Ermittler aus Rosenheim in Palma dabei. Die 63-Jährige sitzt jetzt in U-Haft. Die spanischen Behörden müssen einer Auslieferung nach Deutschland noch zustimmen. Dabei liegt die letzte Entscheidung beim nationalen Gerichtshof in Madrid. Die Tochter der 63-Jährigen wurde nicht verhaftet.