Mann drückt Frau gegen Wand und begrapscht sie massiv: Tatverdächtiger festgenommen 

Schreckliche Minuten musste eine Frau in Rosenheim erleben: Ein Unbekannter bedrängte und begrapschte sie. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Update vom 28. März 2019: Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 54-jährige Frau in Rosenheim hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Unbekannter hatte die Frau in der Nacht zum Samstag bedrängt und mehrfach unsittlich berührt. Sie konnte einen zu jenem Zeitpunkt unbekannten Zeugen auf sich aufmerksam machen, woraufhin der Täter von ihr abließ und sich entfernte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hat sich der unbekannte Zeuge aufgrund des Zeugenaufrufs der Polizei gemeldet. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei sowie ein weiterer Zeugenhinweis haben dann am Mittwoch zu der Festnahme des Tatverdächtigen geführt.

Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Somalier, hat in einer ersten Vernehmung ein Geständnis abgelegt.

Rosenheim: Mann drückt Frau gegen eine Wand und begrabscht sie

Nachricht vom 25. März 2019: Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Am Samstag, 23.03.2019, kam es gegen 00.30 Uhr im Bereich der Papinstraße in Rosenheim zu einer sexuellen Nötigung. Dabei sprach eine unbekannte männliche Person die Geschädigte an, drückte sie schließlich an die Wand, bedrängte diese und berührte die Frau mehrfach unsittlich. Die Geschädigte konnte einen bislang noch unbekannten Zeugen auf die Situation aufmerksam machen, woraufhin der unbekannte Täter von ihr abließ und flüchtete.

Der unbekannte Täter wird auf ca. 20 Jahre geschätzt. Er war ca. 175 cm groß, dunkelhäutig und von hagerer Gestalt. Der englisch sprechende Mann trug einen schwarzen, kurzen Anorak mit Kapuze, eine dunkle Hose mit auffällig hellen Flecken. Außerdem trug er einen braunen Umhängegeldbeutel um den Hals.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein Zweigstelle Rosenheim die Ermittlungen.

Das Fachkommissariat 1 der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim bittet diesbezüglich um Hinweise:

Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Papinstraße in Rosenheim zur Tatzeit machen?

Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben?

Wer kann Hinweise auf den unbeteiligten Zeugen (ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze und einem olivgrünen Parka) geben?

Der unbeteiligte Zeuge soll sich bitte mit der Kripo Rosenheim in Verbindung setzen?

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08031/200-0.

