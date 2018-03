Mordanschlag mitten in Rosenheim: Mann schießt Frau in den Bauch

Die Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes: Mitten in Rosenheim kam es am Freitagabend zu einer Bluttat. Eine 26-Jährige schwebte in Lebensgefahr.

Update vom 17. März, 14.35 Uhr: Frau war kein Zufallsopfer

Nun sind mehr Details zu den Schüssen in Rosenheim bekannt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd veröffentlichte eine Pressemitteilung. Demnach erfolgte der Angriff auf die 26-Jährige gegen 18.15 Uhr am Salinplatz im Zentrum der Stadt. Der Täter benutze eine scharfe Schusswaffe. Die Verletzte wurde nach der Tat in einem Krankenhaus notoperiert und schwebt momentan nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Verdächtige ist ein 59-jähriger Deutscher. Er kannte die junge Frau, sie war kein Zufallsopfer. Eine Partnerschaft zwischen den beiden gab es jedoch nie, teilt das Polizeipräsidium mit. Zuvor berichtete rosenheim24.de*, dass der Mann während der Tat gerufen habe: „Die haben mir vor vor zehn Jahren das Leben versaut!“

Das Kriseninterventionsteam des BRK kümmerte sich am Freitagabend um die Angehörigen des Opfers. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 59-Jährigen. Die Ermittlungen der Kripo zum Tathergang und zum Motiv dauern an.

Frau nach Schuss-Attacke lebensgefährlich verletzt Zur Fotostrecke

Update vom 17. März, 9.30 Uhr: Verletzte außer Lebensgefahr

Die nach Schüssen in Rosenheim verletzte 26-Jährige ist außer Lebensgefahr. Ihr Zustand könne sich aber noch verschlechtern, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Tatverdächtige, ein 59-Jahre alter Mann, wird am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Tat sei offensichtlich ein gezielter Angriff gewesen, so der Polizeisprecher. Weitere Details wollen die Ermittler am Samstagnachmittag bekannt geben.

Update, 20.21 Uhr

Der festgenommene Tatverdächtige soll ein 59-jähriger Mann sein. Er soll mehrmals auf die 26-Jährige, die in Lebensgefahr schwebt, geschossen haben. Eine Begleiterin der Frau blieb unverletzt. Der Angreifer habe mit einer scharfen Schusswaffe geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Detailliertere Angaben von Seite der Behörden soll es im Laufe des Samstags geben.

Update, 19.38 Uhr

Laut Angaben von vor Ort soll eine 26-Jährige Frau durch die Schüsse schwer verletzt worden sein. Ein Krankenwagen hat sie umgehend in ein Klinikum transportiert. Demnach dürfte es sich eher nicht um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

Mittlerweile hat auch die Polizei Oberbayern den Vorfall auf ihrem Twitter-Konto bestätigt.

In #Rosenheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Es ist zu einer Schussabgabge gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es besteht KEINE Gefahr für die Öffentlichkeit. Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Weitere Infos folgen. — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 16. März 2018

Erstmeldung

Rosenheim - Aufregung in Rosenheim: Wie rosenheim24.de* berichtet, sollen dort am Freitagabend Schüsse gefallen sein. Demnach habe sich am Salinplatz wohl eine Beziehungstat abgespielt. Laut Augenzeugen soll ein älterer Mann aus kurzer Entfernung auf eine Frau und ein Kind geschossen haben - angeblich mit einer Schreckschusspistole. Einzelheiten zu verletzten Personen sind derzeit noch nicht bekannt.

+ Ein Großaufgebot von Einsatzkräften befindet sich am Rosenheimer Salinplatz. © Reisner

Anwesende sollen laut des Berichts rechtzeitig eingegriffen haben und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Rosenheimer Polizei einen brisanten Einsatz zu verzeichnen. In einer Diskothek hatte ein Mann eine 16-Jährige mit einem Messer attackiert.

*rosenheim24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.