Wiesn-Besucher versteckt etwas vorne in Unterhose - es hätte schmerzhaft enden können

Auf dem Herbstfest in Rosenheim kam es am Wochenende zu kuriosen Einsätzen für die Polizei. Ein 19-Jähriger bleibt den Beamten möglicherweise im Gedächtnis.

Rosenheim - Auf dem Herbstfest in Rosenheim erlebt die Polizei einige kuriose Dinge - so auch am Wochenende. Zwei Männer rauchten vor dem Haupteingang völlig ungeniert einen Joint und waren „brettlbroad“, wie die Polizei schreibt. Auch von zwei „Souvenirjägern“ berichtet die Polizei. Die Männer wollten ein Brotzeitmesser beziehungsweise einen Bierkrug mitgehen lassen.

Doch in Erinnerung bleibt möglicherweise auch ein 19-Jähriger aus Raubling. Diesem war laut Polizei wohl nicht geläufig, dass „Waffen und gefährliche Gegenstände auf der Wiesn nix verloren haben“.

Wiesn/Rosenheim: Mann versteckt etwas in Unterhose - es hätte ihm die Nacht verderben können

Der junge Mann fiel ein paar Wiesnbesuchern im Bereich des Biergartens eines Schankbetriebs auf, dort hantierte er mit einem Elektroschockgerät. Als die gerufenen Beamten den 19-Jährigen kontrollieren wollten, versuchte er zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann wenig später festnehmen, auch der E-Schocker wurde sichergestellt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der junge Mann mit über 1,5 Promille sogar noch Glück, dass er das Gerät nicht aus Versehen aktiviert hat, „denn versteckt hatte er es im vorderen Bereich seiner Unterhose“, wie die Polizei mitteilte.

