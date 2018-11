Messer-Attacke auf zwei Personen: Opfer schwerstverletzt  - Täter auf der Flucht

Nach einer Messerattacke in Kolbermoor im Kreis Rosenheim fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Nach einer Messerattacke auf zwei Personen in einem Mehrparteienhaus, am späten Mittwochabend, 31. Oktober, wird nach einem 58-jährigen Tatverdächtigen gefahndet.

Bei dem Tatort handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein größeres Mehrparteienhaus im Innenstadtbereich von Kolbermoor. Gegen 22.25 Uhr verständigten Bewohner dieses Hauses per Notruf die Polizei und berichteten von dem Messerangriff.

Messer-Attacke in Kolbermoor - Opfer schwerstverletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen stach der 58-Jährige, der selbst Bewohner dieses Wohnhauses ist, mit einem Messer auf zwei Personen ein, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Wohnung befanden. Bei den schwerstverletzten Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau, beide wurden noch in der Nacht in Krankenhäusern intensivmedizinisch versorgt.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Bad Aibling wurden, mit Unterstützung vieler umliegender Dienststellen und Beamten der Bundespolizei, unverzüglich nach Eingang des Notrufes Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Nach den mittlerweile vorliegenden Erkenntnissen dürfte der Angreifer unmittelbar nach der Tat zu Fuß geflüchtet sein. Bei der weiteren Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Messer-Attacke im Kreis Rosenheim - Täter auf der Flucht

Derzeit ist der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt, die Kripo Rosenheim hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Bereits in der Nacht wurden am Tatort Spurensicherungsmaßnamen getroffen und Hausbewohner vernommen. Derzeit können noch keine Angaben zum Anlass dieser Messerattacke gegen den Mann und die Frau getroffen werden, hier werden weitere, sehr umfangreiche Ermittlungen nötig sein.

Einige weitere Bewohner des Hauses wurden in der Nacht durch den Kriseninterventionsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes betreut. Die beiden Opfer werden weiterhin medizinisch behandelt. Die Fahndung nach dem 58-jährigen Mann dauert an.

Rubriklistenbild: © dpa / Paul Zinken /Symbolbild