Schon wieder ein Großeinsatz in Rosenheim! Polizei-Spezialeinheit nimmt Mann fest

Der Bayerische Rundfunk nannte die Stadt einst scherzhaft „Rosencrime“ - in diesen Tagen ist das allerdings nicht mehr lustig.

Rosenheim - Die Serie an beunruhigenden Meldungen aus Rosenheim reißt nicht ab! Was ist passiert? Wie rosenheim24.de* berichtet wollte die Polizei gegen 13.50 Uhr die Personalien eines Mannes überprüfen. Der Hintergrund hierfür ist derzeit nicht bekannt. Als die Beamten am Wohnhaus in der Nähe des Rosenheimer Bahnhofs ankamen, beobachteten sie eine Person am Fenster, die mit einer Waffe hantierte.

Die Polizisten umstellten daraufhin das Haus und es wurden Spezialeinheiten hinzugerufen. Gegen 17 Uhr konnte der Mann dann in der Wohnung überwältigt werden. Er habe sich in einem „medizinischen Ausnahmezustand“ befunden, teilte Polizeisprecher Thomas Schelshorn auf Anfrage von rosenheim24.de mit. Der Einsatz löste bei Anwohnern und Augenzeugen Verunsicherung aus, zumal es in der Stadt zuletzt zu zwei aufsehenerregenden Verbrechen kam.

Angriffe auf zwei Frauen

Am Freitagabend erst ereignete sich eine Bluttat im Stadtzentrum von Rosenheim. Ein Deutscher (59) schoss einer 26-Jährigen am Salinplatz in den Bauch. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Mittlerweile soll sich ihr Zustand stabilisiert haben. Die Kripo ermittelt nun die Hintergründe der Tat.

Am vergangenen Wochenende attackierte ein 22-Jähriger aus Eritrea in der Disko Gatsby eine 16-Jährige mit einem Messer. Sie wurde am Oberkörper verletzt. Dieser Fall löste in der Stadt eine Debatte über die Integration von Asylbewerbern aus. Die AfD forderte Konsequenzen, andere Parteien warfen ihr daraufhin vor, das Verbrechen politisch auszuschlachten und die ehrenamtlichen Helferkreise zu diffamieren, wie rosenheim24.de meldete.

