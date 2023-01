„Der Grund, warum ich Skilehrerin geworden bin“: Große Trauer um Rosi Mittermaier – auch international

Von: Felix Herz

Die Trauer um die deutsche Ski-Legende Rosi Mittermaier ist groß. Zahlreiche Menschen zeigen sich auf Twitter zutiefst betroffen von der Nachricht. © Frinke / Screenshots Twitter

Die Nachricht vom Tod der deutschen Ski-Legende Rosi Mittermaier stimmt viele Menschen tief betroffen. Auf Twitter sammeln sich zahlreiche traurige Reaktionen.

Garmisch-Partenkirchen – Rosi Mittermaier ist tot. Die Nachricht schockierte am Donnerstagvormittag, 5. Januar, zahlreiche Menschen, nicht nur Ski-Fans zeigen sich zutiefst betroffen. „Gold-Rosi“, wie die 72-Jährige liebevoll genannt wurde, wurde 1950 in der bayerischen Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, geboren und starb am 4. Januar in Garmisch-Partenkirchen. Seit ihrem Doppel-Gold bei den olympischen Winterspielen in Innsbruck im Jahr 1976 gilt sie als deutsche Ski-Ikone. Auf Twitter sammelten sich binnen kürzester Zeit unzählige Trauer-Bekundungen zu ihrem Tod.

Tiefe Trauer um Rosi Mittermaier: Betroffene Reaktionen auf Twitter

Schon wenige Minuten, nachdem sich die Meldung vom Tod der Ski-Legende verbreitet hatte, sammelten sich in den sozialen Medien unzählige Bekundungen der Betroffenheit. „Der Grund, warum ich Skilehrerin geworden bin: Rosi Mittermaier. Später als Sportmoderatorin durfte ich sie kennenlernen. Ein feiner Mensch. Ich bin sehr traurig!“, schreibt zum Beispiel die Twitter-Nutzerin Kerstin von der Linden.

Userin Puste schrieb: „Die Nachricht, dass Rosi Mittermaier verstorben ist, hat mich tief berührt. Ich wünsche der Familie viel Kraft“. Viele Menschen äußern sich auch zum Menschen Rosi Mittermaier, trauern nicht nur um die Ski-Ikone, sondern auch um die tolle Person, die von uns gegangen ist. Nutzer Ostfranzose schreibt zum Beispiel: „Es trifft mich, dass Rosi Mittermaier gestorben ist. Ich habe mich immer gefreut, sie am TV zu sehen. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Ein sehr feiner Mensch. Mein herzliches Beileid an die Familie.“

Internationale Stimmen zum Tod von „Gold-Rosi“

Doch nicht nur in Deutschland erfreute sich „Gold-Rosi“ großer Beliebtheit, auch international war sie ein verehrtes Gesicht der Ski-Gemeinschaft. Das zeigen die zahlreichen Beileids-Bekundungen von der ausländischen Presse und internationalen Twitter-Nutzern. „This is very sad, may she rest in peace“, schreibt Userin Karla. „Another one for the roll of honour: former ski racer Rosi Mittermaier, a two-time gold medalist in the 1976 Winter Olympics, passed away after a long illness. May she rest in peace.“ schrieb der Nutzer René de Boer.

Dass Rosi Mittermaier in Deutschland sogar hinsichtlich der Popularität mit Fußball-Legenden Franz Beckenbauer und Pelé konkurrierte, schrieb der internationale Twitter-Account der Deutschen Welle, „DW Sports“. Auch der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk „RTS“, das französische Ski-Magazin „Ski Chrono“ und der Twitter-Account des Bundesligisten FC Schalke 04 posteten Trauer-Bekundungen auf Twitter.

Die breiten nationalen und internationalen Stimmen zum Tod von Rosi Mittermaier unterstreichen die große Bedeutung der deutschen Ski-Legende. Nicht nur auf der Piste, sondern besonders auch als Mensch begeisterte die Bayerin und hinterlässt bleibende Spuren in der ganzen Welt. (fhz)

