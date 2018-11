Wirt verliert Hand bei Unfall nach Dreharbeiten - Frank Rosin reagiert auf Schock-Nachricht

Nach den Dreharbeiten zu „Rosins Resaturants“ hat Gastwirt Roman Schmoll seine rechte Hand verloren. Frank Rosin hat auf die Schock-Nachricht reagiert.

Frank Rosin kündigt an: Folge von „Rosins Restaurants“ bald im TV

Update vom Sonntag, 18. November: Vor drei Monaten verliert Roman Schmoll, Wirt im Gasthaus zur Post in Baierbrunn seinen Arm durch einen Böller-Unfall. Kurz vorher drehte Frank Rosin eine Folge von „Rosins Restaurants“ für Kabel 1 gemeinsam mit Schmoll in seinem Gasthaus. Dann geschah die Tragödie.

Nun, drei Monate später, steht Wirt Schmoll wieder in seiner Küche - mit einer Hackebeil-Prothese. Für Frank Rosin offenbar der Anlass, sich ebenfalls zu Schmolls tragischem Unfall zu äußern.

Frank Rosin: „Ich bewundere deine Stärke“

Frank Rosin hat das tz-Exklusiv-Foto von Roman Schmoll bei Instagram gepostet und schreibt: „Lieber Roman, ich bewundere Deine Stärke. Mach weiter so.“ Rosins Team erfuhr bald von dem Unfall. „Wir waren alle sehr geschockt“, sagt der bekannte Fernsehkoch und Küchen-Coach. „Um so bewundernswerter ist es dass er unerschütterlich weiter macht und in seinem eigenen Restaurant in Baierbrunn wieder kocht.“

Am Ende seines Posts weist Frank Rosin noch auf den Sendetermin hin. „Die Folge seht Ihr am 29.11. um 20:15 bei Kabel1.“ Ob „Rosins Restaurants“ auch den Unfall und die Zeit danach thematisiert, lässt Frank Rosin offen.

Nach Böller-Unfall in Baierbrunn: Gastwirt kocht mit Prothese aus 3D-Drucker

Ursprünglicher Artikel von Freitag, 16. November: Es war ein lauer Sommertag, als Roman Schmoll seine Hand verlor. Der 57-Jährige werkelte damals gerade im Biergarten des Gasthauses zur Post in Baierbrunn (Kreis München). Sein Sohn hatte seinen 6. Geburtstag und zeigte dem Papa einen Böller, den er in einer Kiste gefunden hatte. „Der war wohl noch von Silvester übrig geblieben“, vermutet Roman Schmoll.

Er zündete ihn an, doch nichts passierte. Er versuchte es ein weiteres Mal. Als der Böller wieder nicht zündete, nahm er ihn in die Hand. Eine fataler Fehler, denn genau in diesem Moment explodierte das Ding. „Ich habe einen Blitz gesehen. Und sofort verstanden, dass meine Hand weg ist. Sie lag in der Wiese. Überall Blut. Ich hatte unendlich Schmerzen. So schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte.“

Roman Schmoll kocht wieder - und lobt “Rosins Restaurants“

Das ist nun drei Monate her. Im Krankenhaus in München hat Roman Schmoll nach dem Unfall schnell wieder Mut gefasst – auch dank seiner Lebensgefährtin Martina. Gemeinsam verwöhnen sie ihre Gäste mit bayerisch-böhmischer Küche. Längst steht er wieder am Herd. „Ein Freund hat mir diese Prothese mit dem 3D-Drucker gemacht“, erzählt Schmoll und zerteilt ein Stück Schweinefleisch. Der gebürtige Tscheche kann sich kein Jammern leisten. „Es muss weitergehen. Jetzt koch ich halt mit links.“

Zumal er Unterstützung in seinem Gasthaus hat. Schon vor dem Unfall hatte Sternekoch Frank Rosin den Gastwirt beraten, um seine Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Der TV-Star verordnete ein neues Konzept („Rosins Köche“, Sendetermin 29.11., Kabel eins, 20.15 Uhr). „Es war sehr hilfreich, der Frank Rosin ist ein super Typ“, sagt Wirtin Martina.

+ Optimistisch in die Zukunft: der Gastwirt mit seiner Lebensgefährtin Martina. © Achim Schmidt

Einen wichtigen Termin hat Roman Schmoll in den kommenden Tagen. Dann bekommt er eine Hightech-Prothese mit Fingern zum Greifen. „90 Prozent meiner Fähigkeiten soll ich damit zurückbekommen.“ Seine Hand aus dem 3D-Drucker wird der Gastwirt jedoch weiter behalten. „Sie hat mir so sehr geholfen.“

Übrigens: Wer sich von der Gastfreundlichkeit der Wirte überzeugen will, kann dies zum Beispiel am Samstag, 24. November, tun. Dann steigt in der Post in Baierbrunn nämlich ein russischer Abend. Mit Livemusik und Spezialitäten.

