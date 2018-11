Mann klettert auf S-Bahn, Lokführer fährt Stromabnehmer aus: Es kommt zur Katastrophe

Ein Mann ist im mittelfränkischen Roth auf eine S-Bahn geklettert. Als der Lokführer die Bahn betriebsbereit machte und die Stromabnehmer ausfuhr, kam es zur Katastrophe.

Roth - Was er sich dabei wohl gedacht hat? Ein Mann ist im mittelfränkischen Roth auf eine S-Bahn geklettert und durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war der 28-Jährige bereits am Samstag am Bahnhof auf den Zug gestiegen - warum, ist bisher unklar.

Lesen Sie auch: MMV: Kontrolleure ohne Gnade - Zwölfjähriger muss trotz Streifenkarte blechen

Der Lokführer wollte die S-Bahn betriebsbereit machen und fuhr dafür den Stromabnehmer nach oben. Dabei bemerkte er zuerst einen Lichtbogen und danach einen Menschen, der von der S-Bahn stürzte. Der 28-Jährige war an die Oberleitung gekommen.

dpa/lby

Ebenfalls interessant: Auto rollt einfach weg - 100 Meter weiter kommt es zum Unglück