Oberbayer bedroht Menschen mit Axt! Gutachter: Cannabis trieb ihn in den Wahnsinn

Weit verbreitet ist die Meinung, dass Cannabis eine friedliche und harmonische Wirkung auf die Konsumenten hat. Ganz anders sieht es der Gutachter in einem Fall aus dem Kreis Rosenheim.

Rott am Inn - Ein psychisch kranker Mann soll am 8. Juli 2017 mitten in der Nacht mit einer Axt in Rott losgezogen sein, Wohnungstüren eingeschlagen und Bewohner verfolgt haben. Das SEK wurde gerufen. Nun muss sich der 48-Jährige vor dem Landgericht Traunstein verantworten.

Wie rosenheim24.de* berichtet, sagte am Montag ein psychiatrischer Gutachter des Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg aus. Dort ist der Angeklagte in Behandlung. Der Gutachter attestierte ihm eine Psychose und Schizophrenie. Die Ursache sei der dauerhafte Cannabiskonsum des 48-Jährigen. Der Gutachter müsse teilweise wirre Gespräche mit ihm führen. Der Angeklagte glaube beispielsweise, dass ein benachbarter Industriebetrieb in das Leitungswasser absichtlich Chemikalien ableite und die Patienten im Klinikum heimlich mit Mikrowellen bestrahlt werden. Der Gutachter plädiert für eine Unterbringung des Mannes eine Entzugsanstalt.

Vor Gericht kam am Montag auch der Angreifer zu Wort. Auf die Frage, wieso er zur Axt griff, erzählte er von einem angeblichen Psychoterror durch seine Nachbarn: „Die haben mir dauernd Stinkbomben oder irgendein g'stinkertes Zeug ans Fenster geworfen.“

In dem Mehrfamilienhaus müssen sich in der Tatnacht dramatische Augenblicke abgespielt haben. Eine Bewohnerin und Zeugin sagte aus: "Mit der Axt in der Hand stand er vor der Tür“, immer wieder habe sie mit ihrem Kopf ausweichen müssen, um nicht getroffen zu werden. "Ich habe dann gefleht, dass er mir nichts tun soll."

