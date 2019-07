Autofahrer kracht gegen Brücke und stirbt - Unfallursache unklar

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend im Landkreis Rottal-Inn. Ein 29-jähriger Autofahrer ist dabei tödlich verunglückt.

Eggenfelden - Ein Autofahrer ist im Landkreis Rottal-Inn mit seinem Wagen in ein Bachbett gefahren und dabei tödlich verunglückt. Am Sonntagabend kam der 29-Jährige aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte erst gegen eine kleine Brücke und landete dann mit seinem Fahrzeug in einem angrenzenden Bach. Den Mann fanden die Einsatzkräfte nur leblos in seinem Wagen vor.

Der schwere Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 23 Uhr. Am Einsatzort befanden sich die Feuerwehren Falkenberg, Eggenfelden und Taufkirchen sowie Einsatzkräfte der Wasserwacht. Weiter musste technisches Gerät zur Bergung des Unfallopfers eingesetzt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

dpa/ml