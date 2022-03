Rottal-Inn: Fakten zu Geschichte, Wirtschaft, Industrie, Politik

Marktplatz von Pfarrkirchen mit Rathaus © Michael Sigl / IMAGO

Rottal-Inn ist einer der dünner besiedelten Landkreise in Bayern. Alle Infos von der Geschichte über Wirtschaft bis hin zu Politik und Sehenswürdigkeiten der Urlaubsregion in Niederbayern.

Rottal-Inn ist ein beliebtes Urlaubsgebiet in Niederbayern, im Südosten des Freistaats.

ist ein beliebtes Urlaubsgebiet in Niederbayern, im Südosten des Freistaats. Aufgrund der ländlichen Strukturen ist die Landwirtschaft ein starkes Zugpferd der Wirtschaft im Landkreis .

im . Dank der guten Verkehrsanbindungen besitzt Rottal-Inn ein vielseitiges produzierendes Gewerbe, dazu gehören überwiegend kleine und mittelständische Betriebe.

Pfarrkirchen – Die 1894 erbaute und 1895 eröffnete Trabrennbahn der Stadt ist die älteste in Bayern. Hier finden noch immer jährlich zu Pfingsten Trabrennen statt. Außerdem ist das Renngelände im Landkreis Rottal-Inn Austragungsort für internationale Sandbahnrennen im Motorsport.

Rottal-Inn: Lage und Klima des Landkreises

Rottal-Inn liegt im Südosten Bayerns. Seinen Namen verdankt der Landkreis den Flüssen Rott und Inn. Die Rott durchquert die Region von Ost nach West, während der Inn im Süden die natürliche Grenze zum Nachbarkreis Braunau am Inn (Österreich) bildet. Neben dieser Landes- und Kreisgrenze besitzt Rottal-Inn dem Uhrzeigersinn folgend die weiteren Nachbarlandkreise:

Altötting

Mühldorf am Inn

Landshut

Dingolfing-Landau

Deggendorf

Passau

Aufgrund seiner Lage im Isar-Inn-Hügelland gehört der Landkreis Rottal-Inn zum Alpenvorland. Hier herrscht ein subatlantisches Klima mit ausgeglichenen Temperaturen und Niederschlägen. Die Niederschlagsmenge ist im Norden mit gut 750 Millimetern pro Jahr relativ gering. In Richtung Süden kommt es aufgrund des Wolkenstaus an den Alpen zu größeren Niederschlagsmengen von rund 1.000 Millimetern im Jahr.

Landkreis Rottal-Inn – Wissenswertes zur Geschichte

Das Gebiet des heutigen Landkreises Rottal-Inn gehörte seit dem 13. Jahrhundert zum Herzogtum Niederbayern und war damit Eigentum der Wittelsbacher.

Rottal-Inn war damals Viztumamt mit Sitz im Markt Pfarrkirchen. Der Viztum war im mittelalterlichen Bayern ein Schreiber oder Vogt mit Gerichtskompetenz. Er sprach bei Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag oder Unzucht als Vertreter seines Landesherren Recht.

Ab dem 19. Jahrhundert gab es in der Geschichte von Rottal-Inn in Bezug auf Verwaltung und Gebietsaufteilung folgende Veränderungen:

1803 entstanden die Landgerichte Pfarrkirchen, Eggenfelden und Simbach am Inn.

1862 wurden die Landgerichte zu Bezirksämtern zusammengefasst.

1939 führten die Nationalsozialisten die Bezeichnung Landkreis ein, sodass aus den Bezirksämtern Pfarrkirchen und Eggenfelden die gleichnamigen Landkreise wurden.

ein, sodass aus den Bezirksämtern Pfarrkirchen und Eggenfelden die gleichnamigen Landkreise wurden. 1972 kam es zu einer Gebietsreform in Bayern, und es entstand der Landkreis Rottal.

1973 bekam der Kreis Rottal seinen heutigen Namen Rottal-Inn.

1974 bekam der Landkreis das Kfz-Kennzeichen PAN zugewiesen, es geht auf das 1956 genehmigte Zeichen für den damaligen Landkreis Pfarrkirchen zurück.

Seit 2013 werden im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung auch die Kennzeichen EG (Eggenfelden), GRI (Bad Griesbach im Rottal) und VIB (Vilsbiburg) ausgegeben.

Rottal-Inn: Daten zu den Einwohnern

Im Landkreis Rottal-Inn lebten im Dezember 2019 rund 121.500 Einwohner. Bei einer Fläche von 1.280 Quadratkilometern entspricht das einer Bevölkerungsdichte von etwa 95 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Landkreis Rottal-Inn – diese Städte und Gemeinden gehören dazu

Der Landkreis Rottal-Inn besitzt mit der Kreisstadt Pfarrkirchen sowie Eggenfelden und Simbach am Inn drei Städte. Dazu kommen die sieben Märkte:

Arnstorf

Bad Birnbach

Gangkofen

Massing

Tann

Triftern

Wurmannsquick

Außerdem umfasst Rottal-Inn fünf Verwaltungsgemeinschaften und 21 weitere Gemeinden. Die größte Ortschaft im Landkreis ist Eggenfelden mit etwa 13.840 Einwohnern, die Gemeinde mit den wenigsten Einwohnern ist Geratskirchen mit 850 Einwohnern (Stand: 2019).

Landkreis Rottal-Inn: Bedeutende Bereiche der Wirtschaft

Der Landkreis Rottal-Inn gehört zu den ländlichen Regionen Bayerns. Die Wirtschaft besteht vor allem aus folgenden Branchen:

Landwirtschaft

mittelständische Unternehmen

Handwerkbetriebe

Dienstleistungen

Tourismus und Gastgewerbe

Die Landwirtschaft setzt sich vor allem aus Rinder-, Schweine- und Hühnerhaltung zusammen. Gleichzeitig spielt die Pferdezucht in diesem niederbayerischen Landkreis eine bedeutende Rolle.

Die landwirtschaftlichen Flächen in Rottal-Inn kommen zu 75 Prozent dem Ackerbau zugute und werden zu rund 25 Prozent als Grünland genutzt.

Daneben setzt sich die Wirtschaft des Landkreises aus diesen Branchenstrukturen zusammen (Stand: 2019):

Industrie mit 2.592 Standorten

Einzelhandel mit 2.083 Standorten

Dienstleistungen für Personen mit 1.781 Standorten

Dienstleistungen für Unternehmen mit 1.504 Standorten

Großhandel mit 1.218 Standorten

Verkehr und Logistik mit 668 Standorten

Gastgewerbe mit 210 Standorten

Rottal-Inn – Schwerpunkte der Industrie im Landkreis

Das produzierende Gewerbe verfügt in Rottal-Inn über eine ausgezeichnete Infrastruktur.

Durch die hervorragenden Verkehrsanbindungen sind große Städte im Umland wie Passau, München, Linz (Österreich) und Salzburg (Österreich) schnell und einfach erreichbar. Das Fernverkehrsnetz setzt sich wie folgt zusammen:

Bundesautobahn A3 Emmerich – Köln – Schärding

Bundesautobahn A92 München – Deggendorf

Bundesautobahn A94 München – Passau

Bundesstraße B12 Lindau – München – Philippsreut

Dazu kommen der Verkehrslandeplatz Eggenfelden mit über 20.000 Starts und Landungen pro Jahr sowie die zwei Bahnlinien Mühldorf – Simbach und Simbach – Passau.

Obwohl Rottal-Inn zu den ländlichen Gebieten Bayerns gehört, ist der Landkreis dennoch Sitz einiger bedeutender Firmen, beispielsweise:

Systementwickler für IT-Infrastrukturen Vertiv Integrated Systems GmbH

Dämmstoffhersteller Knauf Insolation GmbH

Lebensmittelhersteller Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH

Produzent von Isoliertechnik und Gebäudehüllen Lindner Group

Fertighaus-Produzent Haas Group

In Sachen Handwerk ist der Landkreis Rottal-Inn führend, was Ausbildung und Produktionsstätten betrifft. Die Region besitzt rund 2.300 Betriebe und gut 11.000 Beschäftigte.

In Pfarrkirchen befindet eine Außenstelle der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz. Sie verfügt über ein eigenes Bildungszentrum zur Aus- und Weiterbildung.

Landkreis Rottal-Inn: Informationen zu Politik und Wahlverhalten

Landkreise dürfen ihre Angelegenheit laut Grundgesetz eigenverantwortlich regeln. Sie ordnen und verwalten überörtliche Angelegenheiten in ihrem Kreisgebiet. Die Einwohner bestimmen die Politik im Landkreis mit, indem sie politische Vertreter in den Kreistag wählen. Der Vorsitzende des Kreistages ist der Landrat.

In Rottal-Inn gab es seit der Gebietsreform und der Gründung des Landkreises in seiner heutigen Form fünf Landräte:

Ludwig Mayer (CSU) vom 1. Juli 1972 – 1983

(CSU) vom 1. Juli 1972 – 1983 Oskar Seitz (CSU) von 1983 – April 1984

(CSU) von 1983 – April 1984 Josef Poisl (FWG) von Mai 1984 – 30. November 1987

(FWG) von Mai 1984 – 30. November 1987 Bruni Mayer (UWG) vom 30. November 1987 – 29. November 2011

(UWG) vom 30. November 1987 – 29. November 2011 der amtierende Landrat Michael Fahmüller (CSU) seit 30. November 2011

Ludwig Mayer wurde 1983 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten von der Bezirksregierung mit dem Vorwurf der Untreue suspendiert und legte daraufhin sein Amt nieder. Ihm wurde vorgeworfen, öffentliche Gelder verschwendet zu haben. Da seine Wiederwahl 1987 vom Landgericht aufgehoben wurde, kandidierte seine Ehefrau Bruni Mayer für ihn und wurde als vierte Landrätin des Landkreises Rottal-Inn ins Amt gewählt. Sie erhielt 2011 für ihre hervorragenden Verdienste für den Freistaat Bayern den Bayerischen Verdienstorden.

Rottal-Inn – Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele im Landkreis

Rottal-Inn ist mit seiner abwechslungsreichen Naturlandschaft und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten ein beliebtes Feriengebiet. Am besten erkunden Besucher den Landkreis zu Fuß. Ein breit gefächertes Netz aus Rad- und Wanderwegen führt zu vielen interessanten Orten sowie Highlights aus der Natur. Dazu gehören beispielsweise:

der Ameringgraben bei Kirn

der Krokodilsfelsen bei Bad Birnbach

die Kaser Steinstube bei Triftern

der Bürgerwald in Eggenfelden

das Freilichtmuseum Massing

die Rottaltherme

das Europareservat Unterer Inn

Darüber hinaus finden Gäste in Rottal-Inn attraktive Museen und Ausstellungsorte, etwa:

das Freilichtmuseum in Massing

die Rottaler Museumsstraße mit zehn Stationen

das alte Rathaus und das Hans-Reiffenstuel-Haus in Pfarrkirchen

das Heimatmuseum und das Museum Zollhaus in Simbach am Inn

Eine weitere Kuriosität im Landkreis Rottal-Inn ist das Eisenbahndenkmal in Wittibreut. Hier steht ein fertiges Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1876, ohne dass Schienen oder eine Bahnlinie vorhanden sind. Ein Bauer aus der Umgebung hatte damals von der geplanten Bahnlinie Simbach am Inn – Vilshofen gehört und schon vorab einen Bahnhof gebaut. Allerdings wurde die Bahnlinie erst lange Zeit nicht realisiert und dann verlief die Strecke an einer ganz anderen Stelle. Zurück blieb das Bahnhofsgebäude mit einer Inschrift des geprellten Bauherrn.