Backwaren-Rückruf! Hersteller in Bayern warnt vor dem Verzehr - Verkauf wohl in ganz Deutschland

Beim Verzehr von bestimmten Backwaren ist Vorsicht geboten: Ein Hersteller aus Bayern ruft ein Produkt zurück - das in ganz Deutschland verkauft worden sein könnte.

Ein Produkt der Marke „ Leder Backhaus “ wird zurückgerufen.

der Marke „ “ wird zurückgerufen. Es könnte möglicherweise verunreinigte Inhaltsstoffe enthalten.

enthalten. Der Hersteller sitzt in Bayern - verkauft worden sein könnte das Produkt allerdings in ganz Deutschland.

Rednitzhembach - Kunden, die kürzlich Produkte der Marke „Lederer Backhaus“ eingekauft haben, sollten aufhorchen: Ein Produkt enthält möglicherweise Inhaltsstoffe, die verunreinigt gewesen sein könnten.

Bei dem Rückruf des Backhauses Lederer mit Sitz in Rednitzhembach in Mittelfranken handelt es sich um ein Knäckebrot - betroffen ist das Produkt „Köstliches Knusper-Knäckebrot Dinkel“ in der 200 Gramm-Verpackung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 26.06.2020 und 29.09.2020.

Backwaren-Rückruf! Hersteller in Bayern warnt vor Verzehr - Verkauf wohl in ganz Deutschland

Über die Ladentheke gegangen ist das betroffene Knäckebrot, das mittlerweile aus dem Verkauf genommen wurde, in Bayern - über den Online-Shop des Backhauses kann das Produkt jedoch auch über die Grenzen des Freistaats hinaus nach ganz Deutschland verkauft worden sein.

+ Rückruf für dieses Knäckebrot: Es könnte verunreinigte Rohstoffe enthalten. © Screenshot/Backhaus Lederer GmbH

Zurückrufen wurde das Knäckebrot wegen eines „verunreinigten Rohstoffs“ eines Lieferanten, teilte das Unternehmen mit. Genaue Details über die Art der Verunreinigung sowie der Name des betreffenden Lieferanten sind aktuell allerdings nicht bekannt.

Backwaren in Bayern zurückgerufen: Hersteller warnt vor Verzehr von bestimmtem Knäckebrot

Der Rückruf des Backhauses Lederer für das „Köstliche Knusper-Knäckebrot Dinkel“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 26.06.2020 und 29.09.2020 gilt nicht für andere Sorten.

Auf welche Weise der „verunreinigte Rohstoff“ gefährlich werden könnte, ist unklar. Ob es sich dabei um eine Zutat handelt, die nur für bestimmte Allergiker gefährlich werden könnte oder ob es sich um eine andere Art der Verunreinigung handelt - ob beispielsweise Fremdkörper in den zurückgerufenen Produkten enthalten sein könnten - wurde nicht erwähnt. Vom Hersteller heißt es lediglich, dass das betroffene Produkt der Sorte „Köstliches Knusper-Knäckebrot Dinkel“ zurückgenommen wird. (nema)

