Gesundheitsgefahr: Hersteller ruft Öl zurück - „Paranoide Zustände“ möglich

Ein Hersteller aus Bayern ruft sein Hanföl zurück. Es wurden psychoaktiv wirkende Substanzen festgestellt, diese könnten sedativ wirken.

München - Wegen psychoaktiv wirkender Substanzen hat ein oberbayerischer Hersteller sein Hanföl zurückgerufen*. Betroffen ist das Produkt Westermair‘s kaltgepresstes Hanföl, naturrein, 250 ml mit dem Haltbarkeitsdatum 01.06.2021. Das teilte der Hersteller am Freitag (26. März) auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mit.

Rückruf von Hanföl - Produkt wurde in Bayern verkauft

Westermair‘s kaltgepresstes Hanföl, naturrein, 250 ml, Haltbarkeitsdatum 01.06.2021

Lokaler Vertrieb in Bayern

Hanföl-Rückruf: Psychoaktiv Wirkende Substanzen - paranoide Zustände möglich

In dem Öl wurden aufgrund einer Kontamination psychoaktiv wirkende Substanzen festgestellt. Bei akuter Aufnahme in den Körper hätten diese eine sedative Wirkung, hieß es weiter. Sie könnten außerdem zu einer Verminderung der Gedächtnisfunktion und des diastolischen Blutdrucks führen. In hohen Dosen können den Angaben zufolge auch „Verwirrung, Sinnestäuschungen und paranoiden Zustände“ auftreten.

Kunden, die den Artikel gekauft haben, können ihn dort gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Dies ist auch ohne Vorlage des Kassenzettels möglich. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

