61-Jähriger mit schweren Stichverletzungen in Ruhpoldinger Werkstatt gefunden – Polizei nimmt Frau fest

Von: Florian Naumann

Das Ortsschild von Ruhpolding in Oberbayern. (Symbolbild) © lesma/imago-images.de

Bewusstlos und mit schweren Stichverletzungen ist ein Mann in Ruhpolding gefunden worden. Einen Tag später nimmt die Polizei eine Frau fest.

Ruhpolding/Traunstein – Kurz nach einer Bluttat im oberbayerischen Ruhpolding hat die Polizei eine dringend Tatverdächtige ausgemacht. Am Donnerstag war ein 61 Jahre alter Mann, wohl durch eine Stichwaffe schwer verletzt, in seiner Werkstatt gefunden worden. Nun haben die Ermittler der Kripo eine 59-jährige Frau vorläufig festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag (24. Dezember) mitteilte.

Die Frau komme „aus dem persönlichen Umfeld des Opfers“, hieß es weiter. Sie sei am Freitag (23. Dezember) gefasst und noch an Heiligabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Die 59-Jährige sei allerdings wieder auf freien Fuß gekommen: Fluchtgefahr liege nicht vor.

Ruhpolding: Stichattacke auf Mann – Frau aus „persönlichem Umfeld“ festgenommen

Das Opfer der Tat ist unterdessen nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Der Mann sei in einem Klinikum notoperiert worden. Die behandelnden Ärzte sehen ihn nun außer Gefahr. Der 59-Jährige hatte Verletzungen am Oberkörper erlitten und war den Angaben zufolge nicht bei Bewusstsein, als er am Donnerstagmittag gefunden wurde.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zum Fall machen. Die Kripo Traunstein habe noch am Donnerstag in Zusammenarbeit mit Beamten der Spurensicherung die Ermittlungen wegen einer möglichen versuchten Tötung aufgenommen gehabt. Zwischenzeitlich waren auch die Bereitschaftspolizei und Hubschrauber bei der Suche nach dem Täter oder der Täterin beteiligt.

Zunächst hatte es geheißen, die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Nun könnte die Polizei der Aufklärung einen großen Schritt näher gekommen sein. (fn)