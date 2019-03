Mann ohne Führerschein im Auto unterwegs - und das schon seit mehreren Jahrzehnten

Schon sehr lange war ein Mann ohne Führerschein im Auto unterwegs - und das über Jahrzehnte. Bei einer Grenzkontrolle in Niederbayern fiel das der Polizei nun auf.

Ruhstorf an der Rott - Die Polizei hat in Niederbayern einen 60 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der noch nie in seinem Leben einen Führerschein hatte. Der Slowake fiel einer Streife am Mittwoch während einer Grenzkontrolle bei Passau auf. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon sein Leben lang ohne Schein unterwegs war. Er musste den Angaben vom Donnerstag zufolge auf den Beifahrersitz wechseln. Zudem zeigten ihn die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

