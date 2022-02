„Ganz schlimmes Signal“: Söder von Russlands Ukraine-Angriff entsetzt - Schnelle Reaktion gefordert

Von: Katarina Amtmann

Ministerpräsident Markus Söder. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Russland hat einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Markus Söder sprach von einem bedrückenden Gefühl und hat eine klare Forderung.

Russland greift die Ukraine an : Söder spricht von „schwarzem Tag für den Frieden in Europa“ (siehe Update vom 24. Februar, 8.27 Uhr).

: Söder spricht von „schwarzem Tag für den Frieden in Europa“ (siehe Update vom 24. Februar, 8.27 Uhr). Katharina Schulze (Grüne*) schockiert über Putin* : „Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar.“

: „Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar.“ Dieser Ticker zu Reaktionen aus Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 8.27 Uhr: „Ein schwarzer Tag für den Frieden in Europa“, schrieb Markus Söder am Morgen auf Twitter. „Krieg darf niemals eine Lösung sein. Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine, dieser muss sofort beendet werden. Wir unterstützen die Bundesregierung bei den notwendigen Schritten in enger Abstimmung mit unseren westlichen Partnern“, ergänzte er. Aktuell befindet sich der CSU-Chef gemeinsam mit Florian Herrmann im Zug nach Wien. Dort steht ein Termin mit dem österreichischen Kanzler Nehammer an: „Eigentlich ein Nachbarschaftsbesuch – aber wir sind alle bedrückt wegen der Situation in der Ukraine. Wir stehen in der westlichen Staatengemeinschaft für die territoriale Unabhängigkeit der Ukraine.“

Auch Parteikollege Markus Blume hat sich schockiert über Russlands Vorgehen gezeigt: „Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf Europa. Wir müssen jetzt zusammenstehen und eine gemeinsame Reaktion zeigen. Völkerrecht ist nicht verhandelbar“, schrieb er auf Twitter zum Hashtag „WeStandWithUkraine“. Katharina Schulze, Co-Vorsitzende der bayerischen Grünen, ist ebenfalls entsetzt: „Denke ich an die Menschen in der Ukraine, so fühle ich einen großen Schmerz. Sie wollen in Frieden in ihrem Land leben, aber Putin lässt sie nicht. Er hat einen Krieg gestartet. Es ist so furchtbar“, schrieb sie auf Twitter.

„Ganz schlimmes Signal“: Söder von Russlands Ukraine-Angriff entsetzt - Schnelle Reaktion gefordert

Erstmeldung vom 24. Februar, 7.39 Uhr: München - Alle diplomatischen Bemühungen sind ohne Erfolg geblieben: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Militäraktion angekündigt und einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Seitdem wurden vermehrt Explosionen gemeldet, der Angriff erfolgt offenbar von zwei Seiten. Viele Politiker äußerten sich schockiert, Kanzler Olaf Scholz sprach von einem „dunklen Tag für Europa.“ Auch Markus Söder* äußerte sich am Morgen: „Ein sehr bedrückendes Gefühl heute. Wir haben es zwar befürchtet, aber jetzt ist es wahr“, sagte Bayerns Ministerpräsident gegenüber BR24.

Söder-Reaktion zu Russlands Angriff auf die Ukraine: „Ganz schlimmes Signal“

„Die Anordnung der Truppenbewegung ist jetzt offiziell erfolgt. Das ist ein ganz schlimmes und schlechtes Signal für die Freiheit, für Sicherheit von Staaten“, sagte Söder weiter. „Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt hinter der Ukraine* stehen, alles tun, dass wir die Sanktionen sofort wirksam werden lassen und dass wir auch gemeinsam ein klares Signal senden, dass wir das verurteilen und nicht unterstützen“, machte der CSU-Chef deutlich.

Söder verurteilt Russlands Vorgehen in Ukraine-Krise und zieht Konsequenz für Bayern

Bereits am Mittwoch hatte Söder seine Haltung deutlich gemacht und das Vorgehen Russlands* verurteilt. Bayerns Ministerpräsident hatte auch eine Konsequenz für den Freistaat gezogen. Bei einer Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V* sei es angesichts des russischen Vorgehens nicht mehr vorstellbar, die Verhandlungen weiterzuführen. „Das ist vorbei."