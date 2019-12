Ryanair schließt Standort-Basis in Bayern: Etliche Flüge fallen bald weg

Ryanair wird 2020 eine seiner Standort-Basen in Bayern aufgeben. Damit fallen schon bald etliche Flüge des irischen Billig-Anbieters weg.

Nürnberg - Der irische Billigflieger Ryanair schließt seine Basis am Flughafen Nürnberg. Das teilte der Flughafen am Dienstag mit. Von April an werde das bisherige Flugangebot auf ungefähr ein Drittel reduziert, heißt es in einer Mitteilung des Albrecht-Dürer-Airports.

Ryanair zählt mit insgesamt 20 Verbindungen in europäische Metropolen wie London, Rom oder Kopenhagen und an Urlaubsziele wie Mallorca oder Sizilien zu den größten Fluganbietern in Nürnberg. Nürnberg ist die zweite deutsche Ryanair-Basis nach Hamburg, die nun geschlossen wird. Bisher hatten die Iren zwei Maschinen vom Typ Boeing 737-800 in Nürnberg stationiert.

Ryanair schließt Basis in Nürnberg: Wegen Flugverbot nach Abstürzen

Ryanair habe den Teilrückzug mit dem Flugverbot für die nach zwei Abstürzen von einem weltweiten Flugverbot betroffenen Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max begründet, hieß es. Der Geschäftsführer des Nürnberger Flughafens, Michael Hupe, wertete die Entscheidung von Ryanair als großes Problem für Nürnberg. „Dies ist ein Schlag für die Metropolregion, denn das Streckennetz der Ryanair stellt derzeit das Rückgrat der europäischen Direktverbindungen des Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg dar.“

Bayerns zweitgrößter Flughafen hatte bereits durch den Wegfall von Fluggesellschaften wie Air Berlin und Germania deutliche Einbußen bei den Fluggastzahlen hinnehmen müssen. Eine Kompensierung des Ryanair-Rückzuges stelle eine Herausforderung dar, sagte Hupe.

