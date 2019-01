In 500-Euro-Scheinen lagen 160.000 Euro auf einem Kirchen-Altar in Saal an der Donau (Landkreis Kelheim). (Symbolfoto)

Ein Gönner legte 160.000 Euro in 500-Euro-Scheinen auf einen Altar in einer Kirche in Saal an der Donau. Der großzügige Spender bestimmte: Das Geld soll nach Afrika.