Schulbus kommt von Straße ab und prallt gegen Baumstumpf - mehrere Kinder verletzt

Nun früher hätte man diese Baumstümpfe ganz aus entfernt das so was nicht passiert. Aber bein uns in der Gegend, wurden wenn die Strasse an einen Wald entlang führt oder durch einen wald führt, dort weil da so viele Bäume stehen auf hunderte von Meter Leitplanken aufgestellt. vielleicht hätte man das hier auch tun sollen.