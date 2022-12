Hotel-Drama von Sachrang: Werbe-Video sorgt für Entsetzen - „Haben uns wahnsinnig geärgert“

Von: Carina Zimniok

Das idyllische Dorf Sachrang liegt in Tschau im Chiemgau. © IMAGO / imagebroker

Ein Bilderbuch-Dorf im Chiemgau braucht ein Hotel. Aber die Pläne, die Investoren haben, sorgen für Entsetzen.

Sachrang – Wenn Andreas Gruhle, 38, an späten Winternachmittagen durch Sachrang spaziert, dann ist es in manchen Ecken ziemlich düster. „Ganze Straßenzüge“, sagt er – ohne erleuchtete Fenster. Der Grund: In den Häusern sind Dutzende Wohnungen, die als Zweitwohnsitz genutzt werden. Die Besitzer kommen vielleicht über die Ferien zum Skifahren, im Sommer mal zum Wandern, das war’s. Als Gruhle für seine Familie fast drei Jahre lang eine größere Wohnung in Sachrang gesucht hat, hat ihn das besonders geärgert. So viel Wohnraum steht leer – aber trotzdem ist er nicht verfügbar.

Sachrang: Dorf im Chiemgau wird häufig als Zweitwohnsitz genutzt

Zweitwohnungen. Das ist in vielen hübschen Orten in Oberbayern ein Reizthema, in Sachrang, ebenfalls sehr hübsch, ganz besonders. „Wir haben 40 Prozent Zweitwohnungsquote“, sagt Martin Stuffer, Bauamtsleiter in Aschau, zu dem Sachrang gehört. „Unser Dorf dodelt“, sagt einer, der dort wohnt. Liegt an den Zweitwohnungen, aber auch daran, dass es außer ein paar Ferienwohnungen kaum Übernachtungsgelegenheiten gibt. Eine einzige Pizzeria. Keine Cafés. Das sollte sich ändern. Ein neues Hotel mit Restaurant sollte mehr Leben in den Ort am Geigelstein bringen, das versprachen zwei Immobilienunternehmer. Doch plötzlich sahen sich die Sachranger wieder in der gefürchteten Zweitwohnungsfalle.

2020 kaufte die Springwater Group aus Tegernsee den alten Sachranger Hof am Ortseingang, der Preis ist geheim. „Wir wollen den bayerischen Tourismus nach vorne bringen“, sagt Jürgen Böhmler, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter. Sein Konzept: Sanierungsbedürftige Hotels sanieren, an moderne Ansprüche anpassen. In Schliersee bauen sie das alte Hotel Reiter gerade um in Appartements. In Reit im Winkl haben sie ein Hotel umgestaltet, dort läuft der Betrieb schon – nach eigenen Angaben gut.

„In Sachrang war es ähnlich angedacht“, sagt Böhmler. Weil das frühere Hotel asbestverseucht war, planten sie einen Neubau. Bauamtsleiter Stuffer erinnert sich gut an die Infoveranstaltung im Juli 2021, als die Pläne für den „Logenplatz Sachrang“ vorgestellt wurden. „Da gab es Applaus“, sagt er. Endlich ein Hotel, ein bisserl Schwung. Doch dann tauchte das Werbe-Video von Springwater auf, unterlegt mit euphorischer Musik.

Werbe-Video für Sachrang sorgt für Entsetzen

Darin sind Bilder vom feierlichen Beginn der Abrissarbeiten im Herbst zu sehen. Männer in Anzügen, mit Helmen und Schaufeln. Michael Cnyrim, der andere Springwater-Chef, schwärmt von der nachhaltigen Bauweise. Der Tourismus-Chef von Sachrang sagt: „Da geht einem das Herz auf.“ Bürgermeister Simon Frank freut sich auf Ausbildungsplätze und sagt über die Pläne: „Absolut das, für das wir auch im Ort stehen.“ Was die Gemeindevertreter nicht ahnten, als sie in die Kameras sprachen: Sie lobten ein Projekt, das ganz anders aussehen sollte, als sie dachten. „Wir haben uns wahnsinnig geärgert“, sagt Bauamtsleiter Stuffer und richtet auch den Unmut des Bürgermeisters und des Tourismuschefs aus.

Was die Sachranger so aufbringt, ist die Aussage von Böhmler in dem Video. Er spricht von „Alpine Lodges, wo ich langfristig auch wohnen kann, bis zu sechs Monaten“. Die Sachranger finden, das hat nichts mehr mit einem Hotel zu tun. Plötzlich waren in den Plänen 100-Quadratmeter-Wohnungen mit Küchenzeile. Zuvor sei maximal von einer Kaffeemaschine die Rede gewesen. Zweitwohnsitze durch die Hintertür? Und passen denn diese Luxus-Pläne zu Sachrang, einem offiziellen Bergsteigerdorf, in dem es doch um sanften Tourismus gehen soll? „Wir sind sehr unzufrieden“, sagt Stuffer. Andere sprechen von „Entsetzen“. Als die Gemeinde die Planer vorige Woche zur Gemeinderatssitzung einlud, „ging es heiß her“, wie ein Teilnehmer sagt. Die Botschaft an Springwater: Ihr könnt wieder kommen, wenn ihr ein Hotel bauen wollt.

Umstände hätten Investoren zur Umplanung in Sachrang gezwungen

Bei Springwater zeigt man sich betroffen. Böhmler erklärt, dass sich die Pläne geändert haben, weil die Zeiten es verlangen. So gebe es kaum Personal, um ein Hotel zu betreiben – und die Kunden wollten heutzutage kein klassisches Hotel mehr mit 20-Quadratmeter-Zimmern und festen Essenszeiten. Daher der Plan mit den Appartements, aus denen heraus sich die Gäste in der Region digital ihren Frühstückskorb bestellen und die Bergtour buchen. Zweitwohnsitze? „Nein!“, sagt Böhmler.

Springwater will das Konzept jetzt überarbeiten. Denkbar sei „eine Mischung aus einem alpinen Sport-Hotel und einer Alpenvereinshütte“, ein „Berghaus im Tal“. Statt mit 30 Einheiten plane man nun wieder mit 50, so wie am Anfang. Möglich sei auch nur eine Übernachtung, nicht mindestens drei. Details soll aber die Gemeinde zuerst erfahren.

Die Sachranger sind skeptisch. „Das verlorene Vertrauen“, sagt Bauamtsleiter Stuffer, „wird schwer wieder herzustellen sein.“ Hoffentlich, so sagt er auch, bleibt Sachrang von der ganzen Geschichte nicht eine große Baugrube am Ortseingang.

