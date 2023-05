Sägewerk in Flammen: Nächtlicher Großeinsatz für Feuerwehr in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Iphofen aus. © NEWS5 / Höfig

Die Ursache für das Feuer in Iphofen (Unterfranken) ist noch unklar, doch der Brand sorgte für einen hohen Sachschaden – schätzungsweise 200.000 Euro.

Iphofen - Die Feuerwehr musste in Unterfranken in der Nacht zu Samstag, 20. Mai, einen Brand in einem Sägewerk löschen. Mehrere Container, die als Büro- und Lagerräume verwendet wurden, brannten aus. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Brand in Sägewerk in Iphofen: Feuerwehr im Großeinsatz

Polizei und Feuerwehr wurden demnach gegen 22.40 Uhr zu einem Brand am Breitenstein in Iphofen (Landkreis Kitzingen) gerufen. „Direkt nach dem Eintreffen am Brandort, einem Sägewerk, begannen die eingesetzten Feuerwehren aus Iphofen, Willanzheim, Nenzenheim, Fröhstockheim, Rödelsee, Mainbernheim und Possenheim mit den Löscharbeiten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Kurz nach Mitternacht konnte das Feuer gelöscht werden. Es war ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich eines der auf dem Gelände befindlichen Büro- und Lager-Container entstanden.

200.000 Euro Sachschaden bei Feuer in Sägewerk in Unterfranken

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der bei dem Feuer entstandene Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, „zu der zum aktuellen Stand noch keinerlei Aussage getroffen werden kann“, so die Beamten. Die Ergebnisse der Untersuchungen der Brandfahnder müssen zunächst abgewartet werden. (kam)

