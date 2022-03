DWD spricht von „außergewöhnlich starkem Saharastaub-Ereignis“ – Konzentration um Faktor 200 erhöht

Von: Thomas Eldersch

Eine Wolke aus Saharastaub setzte sich die vergangenen Tage über Bayern fest. Jetzt hat der DWD das ungewöhnliche Ereignis untersucht und Erstaunliches festgestellt.

München/Offenbach – Die Szenerie wirkte gespenstisch am Dienstag, 15. März, in weiten Teilen Bayerns. Beim Blick in den Himmel strahlte einem nicht das übliche blau und weiß entgegen. Alles um einen herum schien gelb, orange und braun eingefärbt. Über der Landeshauptstadt München lag eine Glocke aus Staub. Der Grund für den unnatürlich wirkenden Farbwechsel kam von weither – genauer gesagt aus der Sahara. Staub wurde über das Mittelmeer bis nach Bayern geblasen. Die Konzentration des feinen Sands in der Luft verblüffte sogar die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Saharastaub über Bayern: Werte um Faktor 200 erhöht

Am Freitag, 18. März, gab der Wetterdienst seine Untersuchungsergebnisse zur Saharastaub-Invasion in Bayern bekannt. Die Konzentration des in den vergangenen Tagen nach Deutschland transportierten Saharastaubs war Messungen zufolge ungewöhnlich hoch, heißt es vom DWD. Dies hätte man sehr leicht am stark verfärbten Himmel sehen können. Aber nur mit Beobachtungen war es bei den Experten des Wetterdienstes und der Hochschule Düsseldorf nicht getan. Sie gingen auch in die Luft.

Für die Untersuchung sei am Donnerstag ein Forschungsflugzeug vom Flughafen Essen/Mülheim bis zur Zugspitze und zurück geflogen. An einem Messpunkt über dem Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg (Bayern) wurde dem DWD zufolge in zwei Kilometern Höhe eine Staub-Konzentration gemessen, die gegenüber den Normalwerten um den Faktor 200 erhöht gewesen sei. Auch in Bodennähe fielen der Mitteilung zufolge kurzzeitig hohe Werte auf.

Saharastaub über Bayern: Stärkstes Ereignis seit 2008

Verblüfft von den hohen Werten zeigte sich auch Werner Thomas, Experte beim Meteorologischen Observatorium. „Der Saharastaub in den letzten Tagen war ein außergewöhnlich starkes Saharastaub-Ereignis, das kommt sehr selten vor.“ Das langjährige Mittel der bodennahen Konzentrationen am Hohenpeißenberg ging laut Mitteilung in den vergangenen 25 Jahren auf sechs Mikrogramm pro Kubikmeter zurück. Dort seien diesmal aber kurzzeitig 170 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden, fast so viel wie beim bisher stärksten Saharastaub-Ereignis im Frühsommer 2008.

Ab heute ist allerdings Schluss mit dem Staub aus der Wüste. Wie weather.com schreibt, vertreibt der Wintereinbruch in Osteuropa den goldenen Schleier über Bayern. Bei dem Wetterportal heißt es: „Wir bekommen das nur am Rand mit, aber etwas von der kühlen Luft kommt auch bei uns an. Und das reicht aus, um den Saharastaub zu vertreiben.“ Zwei Dinge werden voraussichtlich am Wochenende im Freistaat passieren. Der Himmel wird größtenteils wieder blau erstrahlen. Und es werden sich lange Schlangen an den Autowaschanlagen bilden. (tel mit dpa)