Gewalttätiger Streit um Corona-Maske in Bayern: Busfahrer lässt jungen Mann nicht einsteigen - der schlägt zu

Sailauf - Eine Auseinandersetzung um die Maskenpflicht ist am Sonntagabend (19. Juli) im bayerischen Sailauf im Landkreis Aschaffenburg. Wie die Polizei berichtet, hinderte ein Busfahrer einen jungen Mann ohne Mund-Nasen-Schutz am Einsteigen in den Bus.

Der junge Mann schlug dem 72-jährigen Fahrer daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Wegen fehlender Corona-Maske: Busfahrer hindert jungen Mann in Sailauf am Einsteigen - der schlägt zu

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der 72-Jährige rasch die Bustür geschlossen, um den Mann am Einsteigen zu hindern. Der junge Mann ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und trat massiv gegen die Scheibe, die schließlich zu Bruch ging.

Die Polizei gab den Sachschaden mit mehr als 2500 Euro an. Der Täter konnte mit zwei Freunden unerkannt fliehen.

Fall aus Bayern erinnert an schrecklichen Angriff in Frankreich - Busfahrer kam dort ums Leben

Der Fall erinnert an einen furchtbaren Angriff auf einen Busfahrer in Frankreich* Anfang Juli. Der Mann hatte im südwestfranzösischen Bayonne mehrere Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten trotz Maskenpflicht ohne Mund-Nasen-Schutz und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Die Zurückgewiesenen griffen den Busfahrer an. Der Fahrer wurde heftig auf den Kopf geschlagen und starb wenige Tage später. (nema mit dpa)

