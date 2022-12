Skipisten kleiner, Lifte langsamer, Beschneiungs-Verbot? Bayerns Wintersportgebieten droht eine fatale Saison

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Bayerns Skigebiete erwartet ein unsicherer Winter: Energiekrise, Pandemie, Inflation. Hinzu kommt die Angst vor einem möglichen Verbot der Schneekanonen.

München – Viele Betriebe, die auf den Ski-Tourismus angewiesen sind, mussten bereits in den vergangenen Jahren ums Überleben kämpfen. Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe wirtschaftliche Spuren und auch die Energiepreise sind seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs stark gestiegen. Aufgrund der Energiekrise fürchten einige Betreiber nun zudem ein Beschneiungs-Verbot.

Beschneiungs-Verbot wegen Energiekrise? - Hohe Energiekosten für Skigebiete

Die Beschneiungs-Technik verbraucht extrem viel Energie, wie Egid Stadler, der Geschäftsführer der Bergbahnen in Sudelfeld, gegenüber dem BR erklärte. Insgesamt liefe die Anlage zwar nur etwa 100 Stunden im Jahr, sie sei aber ein wahrer Stromfresser: „Insgesamt haben wir im Durchschnitt ungefähr 650 000 bis 700 000 Kilowattstunden, die wir brauchen für die Beschneiung“, so Stadler.

Hingegen verbrauche der Betrieb der Lift-Anlagen, die im Winter täglich laufen, während der gesamten Ski-Saison genauso viel Energie wie 100 Stunden Beschneiung. Um Energiekosten zu sparen, will der Betreiber die Beschneiung-Technik daher dieses Jahr erst dann einsetzen, wenn es richtig kalt ist. So sollen die Maschinen effizienter arbeiten und bei gleichem Stromverbrauch mehr Schnee produzieren.

Ganz auf die Beschneiung verzichten kann man jedoch nicht. „Ohne Beschneiung ist einfach ein modernes Skigebiet heutzutage praktisch einfach nicht zu betreiben“, so Stadler gegenüber dem BR. Stattdessen werde der Betreiber seine Bergbahn aber wohl langsamer fahren lassen als bisher, auch die Sitzheizungen könnten dieses Jahr abgeschaltet bleiben. Auch die Skipass-Preise steigen dieses Jahr wohl stärker als sonst – besonders in Österreich müssen Skifahrer noch tiefer in die Tasche greifen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Erstmalig Beschneiungs-Verbot? - Aiwanger gibt Entwarnung

Entwarnung gibt jedoch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Auf dem Tourismus-Tag in München sprach sich der Politiker klar gegen ein Beschneiungs-Verbot aus und stellte klar: „Wir müssen solchen ideologisch motivierten Ideen frühzeitig genug den Stecker ziehen und müssen ganz klar sagen: Nein, der Mensch muss sich auch draußen entspannen dürfen.“

Den Grünen hingegen ist die frühe, flächendeckende Beschneiung schon länger ein Dorn im Auge – bereits im September hatte die Partei in Garmisch-Partenkirchen prüfen lassen, ob der Einsatz von Schneekanonen angesichts der Energiekrise vertretbar ist. (mha)