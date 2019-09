Mehrere Arbeiter bei Explosion in Salzbergwerk verletzt - neue Info für Besucher

Am Mittwochmorgen kam es in einem bayerischen Bergwerk zu einer Explosion. Jetzt gibt es eine neue Info für Besucher.

Im Salzbergwerk Berchtesgaden kam es am Mittwochmorgen zu einer Explosion.

Fünf Arbeiter wurden verletzt, drei von ihnen erlitten Verbrennungen.

Der Auslöser waren womöglich Schweißarbeiten





Update vom 26.09 - 10.15 Uhr: Nach der Explosion im Salzbergwerk Berchtesgaden informiert das Bergwerk jetzt auf seiner Homepage, dass das Besucherbergwerk am heutigen Donnerstag, 26.09. wieder geöffnet ist.

Explosion im Salzbergwerk: Nachrichtenlage vom 25.09

15.45 Uhr: Die zuständige Polizei hat sich jetzt in einem Video-Interview zu dem heutigen Großeinsatz im Bergwerk in Berchtesgaden geäußert. Wie die Polizei gegenüber BGLand24.de äußerte, erlitten drei der fünf Verletzten sogar schwere Verbrennungen.

14.00 Uhr: Wie der Bayerische Rundfunk jetzt in einem Radiobeitrag berichtet, gibt es genauere Informationen zur Lage der Unfallstelle: Demnach liegt die Stelle etwa 800 Meter untertage in einem nicht öffentlichen Raum des Bergwerks, in dem nach wie vor aktiv Salz abgebaut wird.

Weiter berichtet der BR, dass die Arbeiter zunächst selbstständig an die Oberfläche gelangt waren, ehe die Rettungskräfte sie in Empfang genommen hatten.

Bei Explosion in Berchtesgaden: Mehrere Arbeiter erleiden Verbrennungen

11.30 Uhr: Laut einer Pressemitteilung der „Südwestdeutschen Salzwerke AG“ hat sich die Verletzten-Zahl auf fünf erhöht. Drei Arbeiter erlitten Verbrennungen. Sie konnten in eine Spezialklinik gebracht werden. Zwei weitere erlitten nur leichte Verletzungen.

10.45 Uhr: Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat erste Details bekannt gegeben: „Zur Unfallzeit war das Bergwerk noch nicht für Besucher geöffnet und auch für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.“ Wie „bgland24.de“ berichtet, hat die Kriminalpolizei Traunstein nun die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Für Gäste ist die Touristenattraktion heute nicht geöffnet, wie ein Sprecher des Bergwerkes nun bekannt gab.

Explosion in bayerischem Bergwerk: vier Verletzte in Berchtesgaden

Unsere Erstmeldung von 10 Uhr:

Berchtesgaden - Im Salzbergwerk Berchtesgaden hat es am Mittwochmorgen eine Explosion gegeben. Vier Arbeiter seien verletzt worden, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, Stefan Sonntag. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Soweit absehbar schwebe keiner der vier in Lebensgefahr.

Berchtesgaden: Explosion in bayerischem Bergwerk - mehrere Verletzte

Der Unfall ereignete sich bei Schweißarbeiten. Es gebe keine größeren Zerstörungen. Besucher waren nicht betroffen - der Schaubereich des Bergwerks war noch geschlossen. Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst über die Explosion berichtet.

Explosion in Salzbergwerk in Berchtesgaden: Arbeiter mit Verbrennungen

Bei der Explosion erlitten drei der fünf verletzten Arbeiter Verbrennungen. Die Arbeiter einer Fremdfirma, die die Arbeiten ausführten. Die Betroffenen befinden sich jedoch nicht in Lebensgefahr und werden in einer Spezialklinik betreut.

dpa