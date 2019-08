Arbeiter von Weinbergraupe überrollt: Notarzt kann nicht mehr helfen

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Dienstag auf einem Weinbaubetrieb in Sand am Main. Ein Arbeiter wurde von einer Weinbergraupe erfasst und starb.

Sand am Main - In einem unterfränkischen Weinbaubetrieb ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war der 37 Jahre alte Mann mit Arbeiten an einer Weinbergraupe befasst, als er von dem Gerät überrollt wurde.

Sand am Main: Arbeiter (37) erleidet tödliche Verletzungen

Er erlitt tödliche Verletzungen. Wie es in dem Betrieb in Sand am Main (Kreis Haßberge) am Dienstag zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt.

