Hase verursacht Unfall - Auto landet in Graben

Eine 23-Jährige landete im Landkreis Haßberge mit ihrem Auto im Graben, nachdem ein Hase vor ihr über die Straße gelaufen war.

Sand am Main - Eine 23 Jahre alte Autofahrerin musste im Landkreis Haßberge einem hoppelnden langohrigen „Verkehrsteilnehmer“ ausweichen. Sie landete im Graben.

Hase löst Unfall aus - Autofahrerin landet in Graben

Die junge Frau war nach Polizeiangaben vom Sonntag bei Sand am Main unterwegs, als der Hase vor ihr über die Straße lief. Die Fahrerin übersteuerte am Samstagnachmittag und rutschte mit ihrem Auto in den Graben neben der Straße. Die 23-Jährige und der Hase blieben unverletzt.

dpa

Lesen Sie auch:

Streit in Supermarkt eskaliert - Mann greift zu drastischem Mittel

Ein Streit zwischen zwei Männern ist an einer SB-Kasse in einem Supermarkt in Weilheim eskaliert. Einer der beiden griff zu einer ungewöhnlichen Waffe, das berichtet Merkur.de*.

Eltern mit Kind auf Motorrad unterwegs: Auto übersieht Familie

Bei einem Unfall in Bodenkirchen im Landkreis Landshut wurde ein Fünfjähriger sowie seine Eltern schwer verletzt. Die Familie war auf einem Motorrad unterwegs.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.