Das macht Sarah Lombardi in einem 300-Einwohner-Ort bei Passau

Sarah Lombardi wurde bekannt durch DSDS und geriet dann mit dem Rosenkrieg mit Ex-Mann Pietro Lombardi in die Schlagzeilen. Jetzt kommt sie in eine Dorfdisko im Kreis Passau.

Thyrnau - Ins Medieninteresse ist in den vergangenen Tagen ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Thyrnau im Kreis Passau gerückt. Hundsdorf hat gerade einmal rund 300 Einwohner. Aber dafür eine anscheinend überregional bekannte Dorfdisko: die Arena Hundsdorf, die auf Facebook immerhin rund 7500 Follower zählt. Und die besucht am 23. März Ex DSDS-Star Sarah Lombardi.

Wie B ild.de berichtet, kommt die 24-Jährige, die im vergangenen Jahr vor allem aufgrund der Trennung von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (25) und der darauffolgenden Schlammschlacht in der Öffentlichkeit stand, für ein Meet & Greet mit Fans inklusive Foto- und Autogrammstunde nach Hundsdorf.

„Solche Auftritte haben wir schon immer gemacht!“

Eigentlich strebte Sarah Lombardi, die zuletzt wegen des Weihnachtsgeschenks für Sohn Alessio für Schlagzeilen sorgte, eine TV-Karriere an. Nach der Trennung von Pietro Lombardi drehte RTL 2 einige Formate mit der 24-Jährigen, wie Bild.de berichtet. Aber wie passen dann solche Auftritte im kleinen Rahmen auf dem Dorf in den Plan der Sängerin? „Solche Auftritte haben wir schon immer gemacht“, erklärte Sarah Lombardis Management Bild.de auf Nachfrage. „Autogrammstunden sind in der Regel in Einkaufszentren oder Geschäften. Sie wird aber von den Veranstaltern auch für Live-Auftritte in Clubs gebucht, wo sie auch singen wird.“

Bisher wollen 50 Leute teilnehmen

Was die Hundsdorfer auf den Ex-DSDS-Star reagieren, wird sich Ende März zeigen. Bei Facebook bekundeten bis Donnerstag immerhin knapp 400 Personen ihr Interesse an der Veranstaltung, rund 50 wollen daran teilnehmen.

