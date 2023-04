Schaden noch nicht bekannt: Unbekannter steigt in Paketdienstauto – und fährt samt Ladung davon

Von: Felix Herz

Vollbepackt mit Paketen wurde in Bayern ein LKW geklaut. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen wurden die meisten bisher nicht gefunden (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer / IMAGO

In Unterfranken hat sich ein Diebstahl der eher ungewöhnlichen Art ereignet. Ein vollbeladenes Paketauto wurde von einem Unbekannten entwendet.

Burkartroth – Am Freitagvormittag, 21. April, machte ein Paketzusteller wie üblich seine Runde im unterfränkischen Burkartroth, Landkreis Bad Kissingen. Dann der Schock: Als er gerade ein paar Pakete auslieferte, stieg ein Unbekannter in das Paketauto und fuhr damit weg.

Dieb stiehlt Paketauto samt Ladung – Polizei fahndet bisher ergebnislos

Laut infranken.de war das Paketdienstfahrzeug gegen 10 Uhr am Marktplatz abgestellt – mit laufendem Motor. Das sollte sich rächen. Denn eine bisher unbekannte Person nutzte die Gelegenheit, stieg in den LKW und fuhr damit davon. Samt den noch geladenen Paketen.

Sofort leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein, bei der laut fraenkischertag.de sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Bisher verlief die Suche jedoch ohne Erfolg. Zwar fand man einige Pakete in einem Waldstück wenige hundert Meter von der Staatsstraße zwischen Burkardroth und Stangenroth entfernt, was schließlich laut osthessen-news.de später auch zum Auffinden des LKWs in einem Flurbereinigungsweg führte – letztlich aber ohne dessen Großteil der Ladung.

Dieb und Paketladung weiter unauffindbar – Schadenshöhe unbekannt

Vom Dieb sowie der Paketladung des Zustellfahrzeugs fehlt daher weiter jede Spur. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt nun in dem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, unter der Telefonnummer (09 71) 7 14 90 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Der Wert der Pakete könne zudem, so heißt es bei infranken.de abschließend, erst in der kommenden Woche beziffert werden. (fhz)

