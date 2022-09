Lauter Knall und Lichtkegel: Bayer klettert in Österreich auf Zug - schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein 19-Jähriger aus Bayern verletzte sich in Österreich schwer (Symbolbild). © IMAGO / Political-Moments

Ein Mann aus Bayern ist in Schärding auf einen Zug geklettert. Er kam wohl zu nah an die Hochspannungsleitung und wurde schwer verletzt.

Schärding/Freyung-Grafenau - Ein junger Mann aus Bayern hat bei einem Stromunfall auf einem österreichischen Bahnhof schwerste Brandverletzungen erlitten. Der 19-Jährige war in Schärding unweit der deutschen Grenze auf eine Lokomotive geklettert.

Deutscher klettert in Österreich auf Zug und wird schwer verletzt

Über den medizinischen Zustand des Mannes aus dem Landkreis Freyung-Grafenau machte die Polizei am Sonntag (4. September) keine neuen Angaben.

Am Samstag wurde demnach die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein Zeuge einen lauten Knall und einen Lichtkegel wahrgenommen hatte. Statt des vermuteten Brandes einer abgestellten Lokomotive fanden die Einsatzkräfte im Bereich der Gleise jedoch den Verletzten am Boden vor. Der Polizei zufolge dürfte er zuvor in eine Hochspannungsleitung geraten sein. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Wien geflogen.

Die Polizeimeldung im Wortlaut

Ein 19-jähriger deutscher Staatsbürger kletterte am 3. September 2022 gegen 5:30 Uhr aus unbekannter Ursache auf ein im Bereich des Bahnhofes Schärding abgestelltes Triebfahrzeug. Dabei dürfte er in die Hochspannungsleitung geraten sein. Ein Anrainer nahm einen lauten Knall wahr bzw. sah einen Lichtkegel, woraufhin er die Einsatzkräfte verständigte. Als die Polizisten zum Bahnhof kamen, bemerkten sie auf dem Triebwagen eine vorerst unbekannte männliche Person.

Durch den verständigten Notfallkoordinator der ÖBB wurde die Stromabschaltung im Gefahrenbereich veranlasst. Die Feuerwehr barg den Verletzten, der vom Notarzt anschließend versorgt wurde. Auf dem Triebfahrzeug konnte die Geldbörse des 19-Jährigen gefunden werden. Der schwer verletzte junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen.

