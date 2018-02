Über eine viertel Million Schafe in Bayern

Der Schafbestand im Freistaat wächst. Doch nicht nur das, es gibt auch immer mehr Betriebe. Dem Freistaat stehen also schafige Zeiten bevor.

Fürth - Der Schafbestand in Bayern wächst. Mit rund 268.000 gezählten Schafen, ist ein Zuwachs um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, zu verzeichnen. Dies teilte das Bayerische Landesamt für Statistik aus Fürth am Montag mit. Auch die Anzahl der Schafhaltungsbetriebe stieg um vier Prozent auf 2.200 Tiere an.

Durchschnittlich halten die Betriebe 124 Schafe. Mit 122.400 Tieren halten Betriebe, die 500 oder mehr Schafe besitzen, ca. 46 Prozent des gesamten Schafbestandes. Dies entspricht 122.400 Tieren. Stichtag der Erhebung war der 3. November 2017.

dpa