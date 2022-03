Söder will keinen „Freedom Day“ in Bayern – und eröffnet gleichzeitig ein Volksfest in Würzburg

Von: Magdalena von Zumbusch

Trotz Ukraine-Krise und Corona-Pandemie soll am Wochenende das erste Volksfest in Bayern in Würzburg starten. Markus Söder soll als Ehrengast das erste Fass anstechen. © Sina Schuldt/Felix Hörhager/dpa

Während Münchens OB Reiter wegen des Ukraine-Kriegs kein Volksfest besuchen wollen würde, eröffnet am Samstag Söder das Frühlingsfest in Würzburg. Und da gibt es auch noch Corona.

München – Schwer vorstellbar „fröhlich zu sein, Bier zu trinken, Karussell zu fahren“ während des Ukraine-Kriegs, meint Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Gespräch mit dem Radiosender Gong 96.3. Auch das aktuelle Hoch der Corona-Fallzahlen in Bayern spricht eigentlich gegen Volksfeste. Dennoch soll ab Samstag in Würzburg gefeiert werden.

Volksfeste in Bayern? „Die Branche muss wieder fit gemacht werden“

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach am Dienstag, 22. März, nach der Sitzung des Kabinetts davon, dass Volksfeste und Weihnachtsmärkte wieder stattfinden sollten. Er hoffe, dass es dieses Jahr wieder Veranstaltungen geben kann. „Die Branche muss wieder fit gemacht werden.“ Feste müssten wieder zugelassen werden, um das Volk auf andere Gedanken zu bringen, so Aiwanger.

Und so wird am kommenden Samstag, 26. März, in Würzburg das jährliche Frühjahrsvolksfest stattfinden. Es läutet traditionell die Volksfestsaison in Bayern ein. Besonders auf einen Ehrengast freut sich die Stadt, wie sie einer Pressemitteilung schreibt. „Daher freuen sich alle Schausteller und Beschicker des Würzburger Frühjahrsvolksfestes, dass gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder das erste Fass Festbier, das eigens für diesen Anlass eingebraut wurde, ansticht.“

Wiesn 2022: In München ist man noch nicht so enthusiastisch

Die Entscheidung über die Wiesn 2022 soll in wenigen Wochen fallen. Ob das Fest stattfindet und wenn ja, welche Corona-Maßnahmen auf der Wiesn gelten, ist offen. In Vorbereitung sei eine App, mit der sich digital der Geimpft- und Genesenen-Status erfassen lasse, sagte Clemens Baumgärtner, der Wiesn-Chef und Münchner Wirtschaftsreferent.

Wie Aiwanger spricht auch Baumgärtner sich dafür aus, dass aktuell Volksfeste in Bayern abgehalten werden sollten. Ein Fest wie das Oktoberfest abzusagen, lasse Kremlchef Wladimir Putin „genau das Ziel erreichen, das er haben will: Dass unsere westliche Kultur beeinträchtigt wird“, sagte Baumgärtner. „Es ist Zeit, den Menschen eine Perspektive und Freude zu geben.“

Sehr skeptisch äußert sich dagegen Oberbürgermeister Reiter, etwa im Interview mit dem Radiosender Gong 96.3: „Ich muss schon schauen, was in dieser Welt passiert. Und es gibt dann auch übergeordnete Gründe, die noch wichtiger sind, als ein Volksfest abzuhalten.“

Volksfest in Bayern: Auch angesichts der extrem hohen Corona-Zahlen unvernünftig?

Doch es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, der aktuell gegen das gemeinschaftliche Feiern spricht. Corona gibt aktuell noch einmal Gas. Die Inzidenz steigt täglich. „Die Normalstationen laufen relativ schnell voll“, stellte der bayrische Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU), auf der Pressekonferenz nach der jüngsten Kabinettssitzung fest. Viele Pflegekräfte würden dazu aktuell noch ausfallen.

So bewertet die Situation auch Markus Söder, der den Freedom Day klar ablehnt und Bayern über einen Sonderweg weiterführen will. Umso mehr überrascht, dass das Frühjahrsvolksfest am Wochenende in Würzburg ausgerechnet vom Leiter des „Teams Vorsicht“, Landeschef Söder, eröffnet werden soll.