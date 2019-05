Feuer-Katastrophe auf Reiterhof - nun ist die Ursache bekannt

Vor einer Woche breitete sich auf einem Reiterhof im Landkreis Rosenheim ein Feuer aus, bei dem ein Millionenschaden entstand. Nun scheint die Ursache für das tragische Unglück klar.

Update vom 3. Mai, 16.39 Uhr: Eine Woche nach der Brandkatastrophe von Gut Heiming im Landkreis Rosenheim hat die Kriminialpolizei die vermutliche Ursache bzw. den Verursacher ermittelt: Es war „eine Person, die als Besucher auf dem Hof anwesend war“ und den Brand „mit hoher Wahrscheinlichkeit durch unsachgemäßen Umgang mit Rauchzeug im Bereich eines Pferdestalles“ ausgelöst hat, heißt es etwas umständlich. Ein achtlos weggeworfener glimmender Zigarettenstummel ist also offenbar verantwortlich für das verheerende Feuer, das einen Schaden von mindestens vier Millionen Euro verursacht, Dutzende Pferde obdachlos gemacht und die Betreiber ratlos zurückgelassen hat!

Der Schock sitzt immer noch tief. Weder die Geschäftsführerin noch das Umfeld aus Familie, Mitarbeitern und Freunden wollen sich deshalb öffentlich dazu äußern, wie es nun weitergeht. Möglicherweise hat die Katastrophe sogar einen traurigen Schlusspunkt hinter die lange Geschichte des idyllischen Gutes bei Schechen gesetzt. Wie berichtet, wurden alle Tiere auf der Anlage gerettet. Nun steht der Großteil der rund 40 Pferde – die meisten sind derzeit in Hessen untergebracht – zum Verkauf. „Es bricht uns das Herz, einige hergeben zu müssen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag des Gutes, aber „unsere Pferde haben kein eigenes Zuhause mehr“. Die Betreiber des Pferdehofs hoffen „auf ein tolles Zuhause mit tollen Menschen“. Gegen die verdächtige Person ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

ls/bw

Feuer bricht in Stall in Schechen aus - Tiere konnte gerettet werden

Originalmeldung vom 25. April: Schechen - Bei einem Brand auf einem Reiterhof in Schechen (Landkreis Rosenheim) ist ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Eine genaue Summe konnte eine Polizeisprecherin am Donnerstag nicht nennen. Die Flammen waren am Mittwochabend in einem Stall ausgebrochen und breiteten sich auf weitere Gebäude des Hofs aus.

Ein Silo und zwei Ställe brannten ihren Angaben nach komplett nieder. Das Wohnhaus habe gerettet werden können. Es sei aber stark beschädigt worden. Alle Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

dpa

