Brutaler Einbruch: Rentner wird gefesselt und ausgeraubt 

Zwei Einbrecher rissen einen Rentner aus dem Schlaf, fesselten ihn und raubten den Senior dann aus. Der Mann konnte bei Nachbarn die Polizei verständigen.

Scheßlitz - Brutal haben zwei Einbrecher einen Senior in Oberfranken aus dem Schlaf gerissen, ihn mit Klebeband an den Händen gefesselt und ausgeraubt. Die maskierten Täter flüchteten am Freitag in den frühen Morgenstunden mit mehreren Tausend Euro in bar, nachdem sie die Zimmer des 87-Jährigen in Scheßlitz (Landkreis Bamberg) durchsucht hatten. Der leicht verletzte Mann konnte sich selbst befreien und bei Nachbarn die Polizei alarmieren. Die Suche der Beamten nach den beiden Flüchtigen verlief aber zunächst erfolglos.

Lesen Sie auch: „Schlösser in Millionen Hotelzimmern konnten gehackt werden“

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Silas Stein