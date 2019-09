Mann kracht frontal in drei Autos: Rettungskräften bietet sich Bild der Verwüstung

Am Donnerstag kam es bei Scheyern zu einem schweren Unfall. Ein Mann krachte mit seinem Pkw nacheinander in drei entgegenkommende Autos. Es gab viele Verletzte.

Scheyern/Schrobenhausen - Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem schweren Unfall am Donnerstagmorgen kommen konnte. So viel ist aber klar: ein 61-Jähriger ist mit seinem Auto, in dem auch seine Frau und sein Sohn saßen, frontal in drei entgegenkommende Autos gekracht. Die drei Autos, in denen jeweils eine Frau saß, waren wohl in Richtung Scheyern unterwegs.

Scheyern/Schrobenhausen: Mann kracht mit seinem Auto in drei entgegenkommende Wagen - Großeinsatz

Die Einsatzkräfte haben noch keine Erklärung dafür, weshalb der 61-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren hat und in die entgegenkommenden Autos prallte. Für die Rettungskräfte bot sich am Unfallort ein Bild der Verwüstung, die Staatsstraße glich einem Trümmerfeld: „Anfänglich war ein Einsatzleiter am Unfallort, bis sich gezeigt hat, dass mehr verletzt sind. Dann haben wir den Einsatz hochgestuft und eine größere Führungsstelle eingerichtet“, so Thomas Schwarzseher, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, gegenüber News5.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 70 Kräften im Einsatz. Weitere 40 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren mit vier Hubschraubern, fünf Rettungswagen und einigen Krankenwagen vor Ort.

Scheyern/Schrobenhausen: Großeinsatz für Feuerwehr - viele Verletzte

Die drei Insassen im Auto des Unfallverursachers wurden schwer verletzt. Von den Frauen in den entgegenkommenden Autos wurden zwei schwer und eine mittelschwer verletzt. Insgesamt waren vier Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die vier Insassen mit schwerem Gerät aus ihren Autos befreien.

Großeinsatz in Scheyern/Schrobenhausen: Das sagt die Einsatzleitung

"Es wurden drei Schwerverletzte mit Hubschrauber abtransportiert, die anderen Verletzten mit Rettungswagen", so Hans-Jürgen Bartl, Einsatzleiter der Polizei Schrobenhausen. Keiner der verletzten Personen befindet sich in Lebensgefahr.

