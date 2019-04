“Etwas Würde behalten“: Schicksalstag für Oma Ingrid - Kampf gegen erneute Haft

Würde man das Geld nehmen, das ein Platz im Gefängnis täglich kostet (ca 130€/Tag), könnte man nicht nur einen Rentner damit locker über die Runden bringen. Wie so oft werden unsere Steuergelder falsch verwendet. Hätten die Menschen in der Rente genug Geld um ein anständiges Leben zu führen, würden sie nicht Flaschen sammeln oder gar stehlen gehen. Würde man das Geld also sinnvoller verwalten als es der Staat tut, würde man nicht nur den Menschen helfen die ihr Leben lang ihren Teil an der Gesellschaft geleistet haben sonder man hätte auch genug Platz in den Gefängnissen für die Schwerverbrecher, für die Gewaltverbrecher die eine wirkliche Gefahr für die Gesellschaft darstellen.