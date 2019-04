Lokführer hört plötzlich Schlag - dann leitet er  Notbremsung ein und ruft die Polizei

Ein Lokführer eines Zugs in Richtung München zog bei Schierling im Landkreis Regensburg plötzlich die Notbremse - dann rief er die Polizei.

Schierling - Ein Wildschwein hat an einer Bahnstrecke in der Oberpfalz einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr verursacht. Das Tier war bei Schierling im Landkreis Regensburg vom Zug erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.

Lokführer leitet bei Fahrt in Richtung München Notbremsung ein

Der Lokführer befürchtete aber zunächst das Schlimmste und wusste nicht, ob er womöglich einen Menschen erfasst hatte. Nachdem er in der Nacht zu Samstag auf der Fahrt in Richtung München einen Schlag gehört hatte, leitete er eine Notbremsung ein, die gerufenen Einsatzkräfte eilten an die Bahnstrecke.

Zug legt Notbremsung: Großeinsatz der Polizei

Beim Absuchen der Gleise entdeckten sie dann das tote Wildschwein. Der Zug fuhr kurze Zeit später weiter, die Fahrgäste kamen nach Polizeiangaben mit einem Schrecken davon.

