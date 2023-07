Schlachthof Bamberg: Mitarbeiter klaut 400 Schweinehälften

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Mitarbeiter des städtischen Schlachthofs Bamberg hat monatelang Schweinehälften aus dem Betrieb geklaut und an einen Metzger weiter verkauft. Die Reaktion der Geschädigten ist überraschend.

Bamberg - Immer wieder kommt es vor, das Angestellt in ihrer Firma Ware verschwinden lassen und auf eigene Rechnung verkaufen. Doch was sich ein Angestellter des Schlachthofes im oberfränkischen Bamberg leistete, ist unglaublich: Er hat nicht eine Handvoll Stifte oder ein paar Becher Joghurt mitgehen lassen: Er vertickerte unter der Hand komplette, ausgenommene Schweinehälften an einen Metzger! Jede einzelne Hälfte kann bis zu 150 Kilogramm wiegen!

Einem Sprecher der Stadt zufolge hat der Mitarbeiter, der mittlerweile gefeuert wurde, über Monate hinweg 200 geschlachtete, ausgenommene und halbierte Schweine auf eigene Rechnung an einen Metzger verkauft. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Da es für den Schlachthof, in dem jährlich rund 300.000 Schweine geschlachtet werden, sich um eine relativ geringe Menge gehandelt habe, sei der Diebstahl lange nicht aufgefallen.

Mitarbeiter des Bamberger Schlachthofes bei der Arbeit © Daniel Vogl

Fleischmultis von Diebstahl betroffen: Stadt liefert Antwort auf Diebstahl

Eine Routinekontrolle habe den Beschuldigten schließlich doch auffliegen lassen. Die geschlachteten Schweine gehörten einem großen Fleischkonzern, der in dem Bamberger Schlachthof die Tiere töten und zerlegen lässt. Zu den Kunden des Schlachthofes zählen Fleischmultis wie Tönnies und Vion.

Die Stadt reagierte als Besitzer des Schlachthofes: Es seien zudem Maßnahmen in Absprache mit dem Pförtnerdienst getroffen worden, um zu verhindern, dass sich der Diebstahl der Schweinehälften wiederholt. Wie die geklauten Schweinehälften aus dem Schlachthof verschwunden konnten? Der Stadtsprecher erklärt das so: „Vermutlich war der Metzger Kunde des Schlachthofes und bekam mehr Ware in sein Fahrzeug geladen, als er bestellt und bezahlt hatte.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Anzeige erst nach Ermittlungen der Polizei: Zukunft des Betriebs ungewiss

Die Stadt geht davon aus, dass der Käufer der Schweinehälften über die Herkunft der Ware Bescheid wusste. Sie dürften konkurrenzlos günstig gewesen sein. Auf eine Strafanzeige hatte der Besitzer der toten Tiere dem Sprecher der Stadt zufolge zunächst verzichtet. Allerdings bekam die Polizei Wind von der Sache, jetzt wird doch gegen den Fleischdieb ermittelt.

Die Zukunft des Bamberger Schlachthofes ist indes ungewiss: Im Januar hatte der Stadtrat für ein Bestehen des Betriebs abgestimmt, vorerst aber nur bis Ende des Jahres. Einer der Gründe, wieso der Betrieb auf der Kippe steht, ist der zurückgehende Fleischkonsum. Außerdem wird kritisiert, dass die Großkunden Vion und Tönnies keine einheimischen Unternehmen seien.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.