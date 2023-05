Reisender Rumäne schläft: Großeinsatz samt Rettungshunden, Drohnen und Hubschrauber folgt

Von: Felix Herz

Ein Reisender aus Rumänien, der in einem Feld ein Nickerchen hielt, löste einen Großeinsatz in Bayern aus – weil er wegen Verständigungsproblemen als tot gemeldet worden war. (Symbolbild) © Design Pics / IMAGO

In Bayern ist es zu einem kuriosen Großeinsatz gekommen. Ein Reisender aus Rumänien wurde von der Polizei für tot gehalten – wegen Verständigungsproblemen.

Kleinlangheim – Ein harmloses Nickerchen löste in Bayern am Dienstag, 23. Mai, einen umfangreichen Großeinsatz aus. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Verständigungsprobleme zwischen einem rumänischen Reisebus-Fahrer und der Polizei in Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen.

Schlafender Reisender löst Großeinsatz aus – weil Polizei ihn für tot hält

Am Dienstag meldete der Fahrer eines aus Rumänien kommenden Kleinbusses einen Mitreisenden als vermisst. Er war an einer Tank- und Rastanlage in Kleinlangheim, wo der Bus kurz hielt, auch nach mehr als einer Stunde nicht mehr aufgetaucht. Daher bat der Busfahrer den Tankwart um Hilfe, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Mittwoch, 24. Mai.

Dieser wiederum alarmierte die Polizei. Doch wegen Sprachproblemen dachte die Polizei zunächst, dass es sich bei dem 47 Jahre alten Mann um eine tote Person handelt. Deshalb wurde ein Großeinsatz ausgelöst, an dem neben zahlreichen Polizeikräften auch Feuerwehr, Rettungshunde, Drohnen und ein Hubschrauber beteiligt waren.

Großaufgebot sucht nach Reisendem – der hielt nur ein Nickerchen

Etwa zwei Kilometer von der Raststätte entfernt war schließlich die Besatzung des Hubschraubers erfolgreich und fand den vermissten Reisenden auf einem Feldweg. Laut Polizei hielt er dort seelenruhig ein Nickerchen und war wohlauf. Er erklärte den Angaben zufolge, dass er sich nur etwas die Beine vertreten und dann ein Nickerchen machen wollte. (fhz)

