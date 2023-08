Schleuser mit zehn Migranten rast bei Verfolgungsjagd in Haus – Zahl unerlaubter Einreisen verdoppelt

Von: Johannes Welte

Das Auto des Schleusers überschlug sich. © dpa/Bundespolizei

Ein Auto mit zehn Migranten an Bord raste am Dienstagmorgen auf der Flucht vor der Polizei in Niederbayern gegen eine Hauswand. Die Bundespolizei registriert immer mehr illegale Einreisen.

Simbach am Inn – Schleuser und Migranten riskieren immer mehr, um über die Grenze nach Deutschland zu kommen: Am frühen Dienstagmorgen raste ein mutmaßlicher Schleuser auf der Flucht vor der Polizei mit bis zu 100 km/h durch die Innenstadt von Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn).

Nissanfahrer ignorierte Anhaltezeichen der Grenzpolizei

Daniel Gibis von der Bundespolizeiinspektion Passau berichtet gegenüber der PNP: „Kollegen wollten gegen ein Uhr einen Nissan mit französischer Zulassung kontrollieren, nachdem dieser den Grenzübergang Simbach überquert hatte.“ Der Fahrer habe jedoch die Anhaltezeichen ignoriert. Auf der Flucht verlor der aus Bulgarien stammende Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hausmauer.

Das Auto überschlug sich und blieb auf der Straße auf dem Dach liegen. Der Fahrer floh zunächst zu Fuß, wurde aber bald von einer Streife der Polizeiinspektion Pfarrkirchen festgenommen. Laut Gibis befanden sich in dem Auto zehn türkische Staatsangehörige, zwei von ihnen im Kofferraum.

Geschleuste klagten über Schmerzen

„Die Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren klagten über Schmerzen und wurden durch die verständigten Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser gebracht, sechs sind noch in stationärer Behandlung“, so Gibis weiter. An dem Nissan (Wert: rund 25 000 Euro), der als gestohlen gemeldet war, entstand Totalschaden. Auch ein parkendes Auto und das Haus wurden beschädigt.

Sechs verletzte Migranten wurden stationär im Krankenhaus behandelt, vier konnten die Klinik bis zum frühen Dienstagnachmittag wieder verlassen. Lebensgefahr habe keine bestanden. Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen Einschleusens unter lebensbedrohlichen Bedingungen ermittelt. Was mit den Migranten passiert, werde noch entschieden, teilte die Bundespolizei mit. Sie seien wegen unerlaubter Einreisen angezeigt worden.

Am Wochenende versuchten über 200 Menschen, unerlaubt nach Bayern einzureisen

Am Wochenende hatte es bereits mehrere Großschleusungen gegeben: In Waidhaus an der tschechischen Grenze transportierte am Sonntag ein Schleuser 29 Syrer auf einem Kleinlaster. Am Freitag hat die Polizei im Bayerischen Wald im Raum Freyung insgesamt 75 Menschen aufgegriffen. 34 waren in einen Transporter eingepfercht, einige davon waren dehydriert.

Polizisten stehen bei einer Kontrolle in Österreich an einem Kleintransporter. Die Beamten entdeckten dabei 53 Personen auf der Ladefläche. © Werner Kerschbaummayr/Fotokersch/APA/dpa

Am Grenzübergang Walserberg bei Freilassing rammte am Samstag eine Schleuserin auf der Flucht vor der österreichischen Polizei einen Streifenwagen, sie hatte elf Migranten dabei, in Linz (Österreich) wurden am Sonntag in einem Lkw 53 Migranten entdeckt, die nach Deutschland wollten. Die meisten der Einwanderer kommen aus der Türkei.

Zahl der Schleusungen hat sich in zwei Jahren fast verdoppelt

Die für Bayerns Grenzschutz zuständige Bundespolizeidirektion München hat dieses Jahr von Januar bis Juli insgesamt circa 13 500 unerlaubte Einreisen registriert. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 12 591 Fälle. Im Jahr 2021 waren es hatten nur 7453 Menschen versucht, illegal nach Bayern einzureisen. Bundesweit wurden dieses Jahr bislang 56 052 unerlaubte Einreisen erfasst.

