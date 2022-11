„Symbol für Dekadenz“: Klimaprotest am Schloss Neuschwanstein - hitzige Diskussion entbrennt

Von: Katarina Amtmann

Aktivisten protestierten am Sonntag mit einem Banner vor Schloss Neuschwanstein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Von der Marienbrücke hat man den perfekten Blick auf das weltberühmte Schloss Neuschwanstein. Den Ort nutzten Klimaaktivisten jetzt für ihren Protest.

Update vom 6. November, 12.48 Uhr: Klimaaktivisten haben am Morgen auf der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein ein Banner entrollt. Darauf forderten sie Klimagerechtigkeit statt Märchen und falschen Versprechungen. Im Netz wird die Aktion mittlerweile heiß diskutiert. Auf Twitter gab es für einen Post der Gruppe über 800 Likes, er wurde über 230 Mal geteilt und vielfach kommentiert. „Tolles Foto, guter Job“, ist da unter anderem zu lesen. „Sehr stabile Aktion“, lobt eine weitere Person.

Mittlerweile mischt sich aber auch Kritik zu dem vielen Lob. „Ach ne... die nächsten Trittbrettfahrer“, kommentiert eine Person. „Seid ihr nicht die Märchenerzähler?“, meint eine weitere. „Liest doch keiner mehr!! Ihr habt fertig“, schreibt eine Frau und ein Mann kommentiert: „Das Schloss hat viele Idioten überlebt, daher egal.“

„Symbol für Dekadenz“: Klimaprotest am Schloss Neuschwanstein

Erstmeldung vom 6. November, 10.51 Uhr: Hohenschwangau - Klimaaktivisten aus Frankfurt am Main haben am Sonntag, 6. November, am Schloss Neuschwanstein für mehr Klimaschutz demonstriert.

Klimaprotest vor Schloss Neuschwanstein: Klimagerechtigkeit statt „Märchen“

Die Aktivisten entrollten auf der Marienbrücke hinter dem weltbekannten Schloss am Morgen ein großes Banner mit der Forderung „Klimagerechtigkeit jetzt!“ Die Versprechungen auf allen bisherigen Klimakonferenzen hätten sich „als Märchen herausgestellt“, sagte Aktivistin Hannah Fischer von der Frankfurter Gruppe Koala-Kollektiv.

„1979 fand die erste Klimakonferenz statt. Seitdem haben wir 26x schöne Versprechungen gehört. Die haben sich als Märchen herausgestellt: Die Treibhausemissionen haben sich seither vervielfacht und wir überschreiten zahlreiche weitere planetare Grenzen. Höchste Zeit für Taten!“ erklärte die Gruppe die Aktion auf Twitter weiter.

Neuschwanstein: Das Prunkschloss wird saniert

Klimaprotest auf Marienbrücke neben Schloss Neuschwanstein - „Symbol für Dekadenz“

„Schloss Neuschwanstein ist außerdem ein Symbol für Dekadenz und Überkonsum.“ Der bayerische König Ludwig II. hatte es ab 1869 auf den Ruinen zweier alter Burgen erbauen lassen. „Das Schloss steht für Deutschland, für den Globalen Norden, für Macht und für weltfremde Träumereien zu Lasten der Bevölkerung“, erläuterte die Gruppe auf Twitter weiter. Für den Ursprungstweet gab es über 270 Likes, er wurde bereits fast 80 Mal geteilt.

In Ägypten beginnt an diesem Sonntag die Weltklimakonferenz COP27, es werden 40.000 Teilnehmer erwartet. Bei der Konferenz verhandeln Vertreter aus knapp 200 Staaten in Scharm el Scheich zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann. (kam/dpa)

