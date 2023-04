Schloss Neuschwanstein wird beleuchtet – Doch nicht überall gehen die Lichter wieder an

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Schloss Neuschwanstein im Dunkeln, ab Sonntag (16. April) soll es wieder beleuchtet werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Es sollte ein Signal zum Stromsparen sein. Auf dem Höhepunkt der Energiekrise schalteten viele Städte die Scheinwerfer ab. Nun gehen die Lichter teilweise wieder an.

Schwangau - Aufgrund der Energiekrise entschlossen sich viele Städte zum Stromsparen, unter anderem Würzburg. Einige Kommunen waren der Energiesparverordnung ein paar Schritte voraus. Jetzt gehen aber einige Lichter wieder an.

Burgen, Schlösser und Kirchen: Beleuchtung in Bayern geht wieder an

An Burgen, Schlössern und Kirchen im Freistaat gehen nach und nach die Lichter wieder an. Von diesem Sonntag (16. April) an sollte auch das Schloss Neuschwanstein nachts wieder beleuchtet werden, wie das Tourismusbüro mitteilte.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Mit dem Auslaufen der Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen werden auch in der Landeshauptstadt München zahlreiche Gebäude nachts wieder beleuchtet. Seit Samstag sollen die Anstrahlungen „der Kirchen, historischen Gebäude, Brücken, Brunnen und meisten Denkmäler“ in der Zuständigkeit der Stadt nach und nach wieder aktiviert werden, wie das Münchner Baureferat mitteilte. Den Anfang sollten die Bavaria, das Maximilianeum, das Isartor, der Wittelsbacher Brunnen sowie die Ludwigskirche machen.

Auch Nürnberg schaltet die Lichter wieder an

Auch Bayerns zweitgrößte Stadt Nürnberg hat angekündigt, die Lichter wieder anzuschalten - Sebalduskirche, historisches Rathaus oder auch das Opernhaus sollen wieder beleuchtet werden. Die Stadt Würzburg will die Festung Marienberg ebenfalls wieder anstrahlen lassen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Hohes Einsparpotential durch Abschalten der nächtlichen Beleuchtungen

Durch das Abschalten der nächtlichen Anstrahlungen hat die Stadt München viel Strom gespart. Nach Angaben des Baureferats waren es ganze 120.000 Kilowattstunden im Jahr. In Nürnberg waren allein bis Ende 2022 rund 60.000 Kilowattstunden Strom gespart worden - das entspricht dem Jahresverbrauch von 20 Haushalten.

Dieses Einsparpotenzial ist nach Ansicht des Bayerischen Gemeindetages der Grund dafür, dass nicht überall in Bayern die Lichter nachts wieder angehen. „Die meisten Gemeinden und Städte werden die positiven Erfahrungen der vergangenen Monate weiter machen wollen“, sagte der Sprecher des Gemeindetages, Wilfried Schober. „Nur die sehr stark touristisch geprägten Kommunen werden voraussichtlich die für Touristen attraktiven Gebäude und Denkmäler wieder illuminieren“. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.